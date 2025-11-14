Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Общество

Нижегородцам напомнили об опасности алкоголя для диабетиков

14 ноября 2025 16:55 Общество
Нижегородцам напомнили об опасности алкоголя для диабетиков

Фото: Александр Воложанин

Употребление алкоголя может представлять серьёзную угрозу для здоровья людей с диабетом. В некоторых случаях это может привести к гипогликемии — опасному состоянию, при котором уровень сахара в крови резко снижается. Нарколог Виталий Холдин рассказал 360.ru, как избежать подобных осложнений.

Гипогликемия — частое осложнение сахарного диабета, которое может быть смертельно опасным. Она может вызвать остановку сердца, дыхания или кому. Алкоголь увеличивает риск развития этого состояния, так как печень, перерабатывая спиртное, перестаёт выделять глюкозу, что приводит к резкому падению уровня сахара в крови.

Холдин подчеркнул, что риск гипогликемии особенно высок у тех, кто принимает инсулин или препараты для снижения уровня сахара, занимается спортом или недоедает. Опасность усугубляется тем, что симптомы алкогольного опьянения (сонливость, потливость, головокружение) схожи с признаками гипогликемии. Это затрудняет своевременную диагностику и оказание помощи.

Особенно опасно употреблять алкоголь на голодный желудок или после физической активности. В таких случаях окружающие могут ошибочно принять состояние человека за обычное алкогольное опьянение и не предоставить необходимую помощь.

Холдин также отметил, что особенно рискованными являются ситуации, когда человек выпивает на голодный желудок и сразу ложится спать. Это может привести к серьёзным последствиям, если вовремя не будет оказана помощь.

Теги:
Алкоголь Врачи Здоровье
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных