Объездную дорогу на улице Родионова откроют в ночь на 2 декабря Общество

Фото: телеграм-канал "Метро НН"

Четырехполосную объездную дорогу на улице Родионова в Нижнем Новгороде откроют в ночь на 2 декабря, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Транспортный поток направят по дублеру, возведенному для расширения стройплощадки новой станции метро «Сенная».

Для удобства пассажиров около домов №1 и №11 на улице Родионова обустроили две автобусные остановки, три пешеходных перехода и три светофора.

В мэрии уточнили, что при выезде на новую дорогу в обоих направлениях можно повернуть лишь с улицы Донецкой, а с Радужной и прилегающих к временной дороге территории — только направо.

Еще организовано одностороннее движение в сторону Сенной площади по крайней правой полосе. По ней могут ездить как местные жители, так и автомобилисты, двигающиеся со стороны Фруктовой для проезда на Печерский съезд либо с разворотом на Радужную и Донецкую.

На временной дороге разрешено двигаться с максимальной скоростью 40 км/ч.

Ранее выяснилось, что строительство двух станций метро в Нижнем Новгороде растянется до 2027 года.