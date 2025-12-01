Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Общество

Объездную дорогу на улице Родионова откроют в ночь на 2 декабря

01 декабря 2025 14:26 Общество
Объездную дорогу на улице Родионова откроют в ночь на 2 декабря

Фото: телеграм-канал "Метро НН"

Четырехполосную объездную дорогу на улице Родионова в Нижнем Новгороде откроют в ночь на 2 декабря, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Транспортный поток направят по дублеру, возведенному для расширения стройплощадки новой станции метро «Сенная».

Для удобства пассажиров около домов №1 и №11 на улице Родионова обустроили две автобусные остановки, три пешеходных перехода и три светофора.

В мэрии уточнили, что при выезде на новую дорогу в обоих направлениях можно повернуть лишь с улицы Донецкой, а с Радужной и прилегающих к временной дороге территории — только направо.

Еще организовано одностороннее движение в сторону Сенной площади по крайней правой полосе. По ней могут ездить как местные жители, так и автомобилисты, двигающиеся со стороны Фруктовой для проезда на Печерский съезд либо с разворотом на Радужную и Донецкую.

На временной дороге разрешено двигаться с максимальной скоростью 40 км/ч.

Ранее выяснилось, что строительство двух станций метро в Нижнем Новгороде растянется до 2027 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Дороги Метро Нижегородский район
