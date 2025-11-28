Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Общество

ГУММиД: контракты на строительство метро в Нижнем Новгороде продлят

28 ноября 2025 14:42 Общество
ГУММиД: контракты на строительство метро в Нижнем Новгороде продлят

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Муниципальные контракты на строительство новых станций метро в Нижнем Новгороде будут продлены с учетом обновленных графиков. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в МКУ "ГУММиД".

Ранее стало известно, что завершение строительства линий метро до станций "Сенная" и "Площадь Свободы" перенесли на 2027 год. Аналогичный перенос произошел и с проектом в Сормовском районе — теперь окончание работ там ожидается в декабре 2029 года.

Как пояснил губернатор Глеб Никитин во время прямой линии, строительство метро в нагорной части города осложняется из-за наличия исторических зданий и объектов культурного наследия. Эти обстоятельства требуют особого подхода и дополнительного времени.

В "ГУММиД" подтвердили: контракт по центральным участкам метро будет продлен в соответствии с актуализированным графиком, который уже прошел госэкспертизу.

Что касается Сормовской линии, то продление контракта произойдет после получения заключения экспертизы на обновленную проектную документацию.

Ранее были опубликованы проекты расположения входов на станцию метро "Площадь Свободы".

