ГУММиД: контракты на строительство метро в Нижнем Новгороде продлят Общество

Муниципальные контракты на строительство новых станций метро в Нижнем Новгороде будут продлены с учетом обновленных графиков. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в МКУ "ГУММиД".

Ранее стало известно, что завершение строительства линий метро до станций "Сенная" и "Площадь Свободы" перенесли на 2027 год. Аналогичный перенос произошел и с проектом в Сормовском районе — теперь окончание работ там ожидается в декабре 2029 года.

Как пояснил губернатор Глеб Никитин во время прямой линии, строительство метро в нагорной части города осложняется из-за наличия исторических зданий и объектов культурного наследия. Эти обстоятельства требуют особого подхода и дополнительного времени.

В "ГУММиД" подтвердили: контракт по центральным участкам метро будет продлен в соответствии с актуализированным графиком, который уже прошел госэкспертизу.

Что касается Сормовской линии, то продление контракта произойдет после получения заключения экспертизы на обновленную проектную документацию.

