Нижегородский кадровый центр приглашает граждан на декабрьские ярмарки вакансий Экономика

Фото: УТЗН Нижегородской области

В декабре Нижегородский кадровый центр «Работа России» проводит очередную серию ярмарок вакансий для жителей региона. Мероприятия пройдут в Нижнем Новгороде и в районных филиалах службы занятости.

Основная задача проведения ярмарок вакансий, по словам организаторов, – прямая и эффективная коммуникация между соискателями и работодателями, помогая жителям региона сделать осознанный карьерный шаг.

Приглашаются самые разные категории граждан: безработные и находящиеся в поиске работы, участники СВО и их близкие, люди с инвалидностью, а также желающие сменить профессию или начать новую карьеру.

Соискатели смогут получить индивидуальные консультации по составлению резюме и подготовке к собеседованию, пройти профориентацию, познакомиться с возможностями портала «Работа России», а также узнать о ситуации на рынке труда, востребованных профессиях и региональных трендах. Гости ярмарки смогут лично пообщаться с представителями компаний-работодателей, задать вопросы об условиях труда, а также презентовать себя.

«Конец года — время, когда многие подводят итоги и строят планы. Наша задача — помочь каждому, кто ищет работу или хочет ее сменить, сделать уверенный шаг вперед. На ярмарках мы создаём возможности для прямого диалога с работодателями и предоставляем всю необходимую поддержку: от составления резюме до профориентации», — подчеркнула директор Нижегородского кадрового центра «Работа России» Людмила Егорова.

Подробная программа ярмарок вакансий доступна по ссылке: https://trud-nnov.ru/yarmarka- vakansiy/.

Уточнить информацию можно также по телефону контакт-центра Нижегородского кадрового центра «Работа России»: 8 (800) 250-47-47 или в официальной группе учреждения в ВК: https://vk.com/trudnnov.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.