Уголовное дело возбудили после массового ДТП на М-12 под Арзамасом

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту серьезной аварии, произошедшей на федеральной трассе М-12 "Восток" в Арзамасском округе с участием автобусов и грузовых автомобилей, где пострадали люди. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.
Напомним, вечером 2 декабря 2025 года около села Костылиха водитель автомобиля BMW столкнулся с автомобилем марки ГАЗ. Оба транспортных средства получили механические повреждения.
Из-за этой аварии движение на участке дороги было затруднено, и несколько машин вынужденно остановились. Спустя некоторое время 46-летний водитель автобуса YUTONG, не выбрав безопасную скорость, врезался в три стоящих транспортных средства: автопоезд DAF, которым управлял 40-летний мужчина, автопоезд "Фотон", а также второй автобус YUTONG, за рулём которого находился водитель того же года рождения.
В результате происшествия медицинская помощь потребовалась 14 людям, находившимся в автобусах. Среди пострадавших — один из водителей и 13 пассажиров, включая 12-летнего ребёнка. Все они были доставлены в центральную районную больницу Арзамаса.
Следственный отдел ОМВД России "Арзамасский" расследует дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью.
Ранее мэр Арзамаса Александр Щелоков рассказал о состоянии пострадавших в аварии.
