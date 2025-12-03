Уголовное дело возбудили после массового ДТП на М-12 под Арзамасом Происшествия

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту серьезной аварии, произошедшей на федеральной трассе М-12 "Восток" в Арзамасском округе с участием автобусов и грузовых автомобилей, где пострадали люди. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, вечером 2 декабря 2025 года около села Костылиха водитель автомобиля BMW столкнулся с автомобилем марки ГАЗ. Оба транспортных средства получили механические повреждения.

Из-за этой аварии движение на участке дороги было затруднено, и несколько машин вынужденно остановились. Спустя некоторое время 46-летний водитель автобуса YUTONG, не выбрав безопасную скорость, врезался в три стоящих транспортных средства: автопоезд DAF, которым управлял 40-летний мужчина, автопоезд "Фотон", а также второй автобус YUTONG, за рулём которого находился водитель того же года рождения.

В результате происшествия медицинская помощь потребовалась 14 людям, находившимся в автобусах. Среди пострадавших — один из водителей и 13 пассажиров, включая 12-летнего ребёнка. Все они были доставлены в центральную районную больницу Арзамаса.

Следственный отдел ОМВД России "Арзамасский" расследует дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью.

