14 человек госпитализировали после ДТП на М-12 в Арзамасском округе

17 человек пострадали в ДТП на М-12 в Арзамасском округе Нижегородской области вечером 2 декабря. Об этом сообщили в ГАИ по региону.
Предварительно, на 437 км трассы "Восток" столкнулись сразу четыре транспортных средства, включая два автобуса.
Ребенка и 13 взрослых госпитализировали. Еще троим медпомощь оказали на месте.
Спасатели деблокировали из автобуса трех человек.
Движение в сторону Казани перекрыто, уточнили в региональном управлении МЧС.
