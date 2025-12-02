14 человек госпитализировали после ДТП на М-12 в Арзамасском округе Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

17 человек пострадали в ДТП на М-12 в Арзамасском округе Нижегородской области вечером 2 декабря. Об этом сообщили в ГАИ по региону.

Предварительно, на 437 км трассы "Восток" столкнулись сразу четыре транспортных средства, включая два автобуса.

Ребенка и 13 взрослых госпитализировали. Еще троим медпомощь оказали на месте.

Спасатели деблокировали из автобуса трех человек.

Движение в сторону Казани перекрыто, уточнили в региональном управлении МЧС.