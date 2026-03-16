Ночной пожар произошел в расселенной двухэтажке в Кстове

Пожар в расселенном двухэтажном доме произошел на Магистральной улице в Кстове в ночь на 16 марта, сообщили в региональном управлении МЧС.
Когда пожарные прибыли на место, полыхали квартиры на первом и втором этажах. Возгорание ликвидировали на 200 кв. метрах.
Обошлось без пострадавших. По предварительным данным, причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем.
Ранее сообщалось, что мужчина погиб из-за пожара на балконе в Автозаводском районе.
