Ночной пожар произошел в расселенной двухэтажке в Кстове Происшествия

Пожар в расселенном двухэтажном доме произошел на Магистральной улице в Кстове в ночь на 16 марта, сообщили в региональном управлении МЧС.

Когда пожарные прибыли на место, полыхали квартиры на первом и втором этажах. Возгорание ликвидировали на 200 кв. метрах.

Обошлось без пострадавших. По предварительным данным, причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем.

