Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Общество

Нижегородской мэрии вынесли представление из-за станции аэрации

24 ноября 2025 16:06 Общество
Нижегородской мэрии вынесли представление из-за станции аэрации

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура направила представление в адрес мэрии Нижнего Новгорода с требованием устранить выявленные нарушения при эксплуатации станции аэрации. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства. 

Проверка показала, что эксплуатирующая организация сбрасывает сточные воды в Волгу с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. В частности, зафиксированы превышения по биохимическому потреблению кислорода (в 3,9 раза), содержанию марганца и нефтепродуктов (в 10 раз), а также фторид-ионов (в 3,1 раза). 

Кроме того, прокуратура выявила нарушения в сфере охраны атмосферного воздуха и обращения с отходами. Все факты были зафиксированы в рамках надзорных мероприятий, которые природоохранное ведомство проводит на постоянной основе.

Для организации надлежащей эксплуатации станции аэрации и соблюдения требований законодательства прокуратура внесла представление в мэрию. Исполнение предписания находится на контроле надзорного органа.

В настоящее время Нижегородская станция аэрации проходит масштабную реконструкцию. Работы ведутся без остановки приема стоков от Нижнего Новгорода, Бора и части Кстовского района. Первый этап реконструкции близок к завершению — его готовность оценивается в 99%.

На объекте завершаются пусконаладочные работы, проводится благоустройство. Второй этап модернизации, в рамках которого предстоит обновить ещё 61 сооружение, планируется начать в следующем году. Полное завершение реконструкции намечено на 2030 год.

Ранее сообщалось, что в октябре было возбуждено уголовное дело по статье о халатности. По версии следствия, нарушения при эксплуатации источников выбросов вредных веществ допустили должностные лица ресурсоснабжающей организации и контролирующих структур. Отметим, что жители города регулярно жалуются на неприятный запах.

Нижегородская станция аэрации Прокуратура Экология
