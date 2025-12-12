Двое нижегородцев пойдут под суд по делу об отходах станции аэрации Общество

Фото: Полина Зубова

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о превышении должностных полномочий (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ) бывшими сотрудниками АО "Нижегородский водоканал". Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В августе 2024 года Росприроднадзор провел внеплановую проверку в отношении Нижегородской станции аэрации. В ходе нее выяснилось, что предприятие сваливает отходы IV класса опасности с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации на полигоне для складирования и длительного хранения осадка станции аэрации. В сентябре того же года Водоканал получил предписание ведомства об устранении выявленных нарушений.

Однако бывший исполнительный директор Водоканала Евгений Лузгин, не желая исполнять предписание, поручил экс-начальнику НСА Андрею Аверину произвести захоронение выявленных отходов мусора на временном полигоне для складирования, где запрещено размещение таких отходов. Аверин передал это поручение своим подчиненным.

По данным прокуратуры, на ликвидацию последствий противоправной деятельности Лузгина и Аверина потребовалось более 780 тысяч рублей. А еще по их вине нижегородцы страдали из-за вони, доносящейся со станции.

В апреле 2025 года на экс-сотрудников АО "Нижегородский водоканал" завели уголовное дело. Региональное УФСБ тогда показало оперативное видео, снятое на станции аэрации.

Теперь же выяснилось, что в СК завершили расследование уголовного дела. Его направят в Кстовский горсуд для рассмотрения по существу.

Напомним также, что этой осенью нижегородский СК возбудил еще одно уголовное дело — теперь уже из-за халатности, допущенной при реконструкции НСА. В ресурсоснабжающей организации высказались по этому поводу.