Общество

Росприроднадзор нашел новые нарушения на Нижегородской станции аэрации

28 ноября 2025 12:16 Общество
Росприроднадзор нашел новые нарушения на Нижегородской станции аэрации

Подрядчик реконструкции Нижегородской станции аэрации попался на новых экологических нарушениях, сообщили в пресс-службе межрегионального управления Росприроднадзора.

Положительное заключение госэкспертизы проекта выполнения работ на объекте было получило в 2021 году. Оно действительно в течение шести лет. Необходимость реконструкции НСА обусловлена тем, что сооружения станции устарели. В результате состав очищенных вод не соответствует требованиям на сброс по технологическим показателям согласно наилучшим доступным технологиям.

Очередные нарушения природоохранных требований были выявлены в ходе пятой выездной проверки. Специалисты надзорного ведомства обнаружили навалы отходов между вторичными отстойниками и аэротенком.

Бой бетона, металлолом, отходы древесины складируются на необорудованных для этого площадках. А участок площадью более 1,7 тысячи кв. метров завален загрязненным строительными отходами.

В ведомстве напомнили, что генподрядчиком реконструкции выступает ФАУ "РосКапСтрой". Предприятию передали всю стройплощадку с переходом прав и обязанностей по ее содержанию, в т.ч. в соответствии с экотребованиями.

В отношении юридических и ответственных должностных лиц составят протоколы, также им вынесут постановления о привлечении к административной ответственности.

А "РосКапСтрою" уже выдали предписание об обязательном устранении всех выявленных нарушений. Исполнение — на контроле Росприроднадзора. Кроме того, решается вопрос о расчете размера вреда компонентам окружающей среды.

В апреле 2025 года стало известно, что ФСБ выявила нарушения при утилизации опасных отходов на НСА. На бывшего исполнительного директора АО "Нижегородский водоканал" и начальника Нижегородской станции аэрации завели уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Ранее сообщалось, что нижегородской мэрии вынесли представление из-за станции аэрации за сброс сточных вод в Волгу с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. В АО "ОКО" прокомментировали это.

Напомним также, что нижегородцы жалуются на вонь. В ходе прямой линии глава региона Глеб Никитин затронул тему реконструкции станции аэрации и сказал, что проблема с вонью решится летом 2026 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

