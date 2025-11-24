В АО "ОКО" ответили на обвинения в загрязнении Волги стоками с НСА Общество

Фото: АО "ОКО"

В АО "Объединённый коммунальный оператор" (ранее — АО "Теплоэнерго") прокомментировали обвинения в загрязнении Волги сточными водами, поступающими с Нижегородской станции аэрации.

Ранее Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура сообщила, что в стоках, сбрасываемых предприятием, были выявлены превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Кроме того, инспекция зафиксировала нарушения в области охраны воздуха и обращения с отходами.

В компании заявили, что превышение ПДК по ряду показателей связано с техническими особенностями реконструкции станции. Во время модернизации часть очистных сооружений временно не функционировала, что и стало причиной отклонений.

Также сотрудники "ОКО" в течение года неоднократно обнаруживали в поступающих на станцию стоках мазутные пятна и следы других нефтепродуктов. По словам представителей оператора, все случаи зафиксированы, оформлены соответствующими протоколами и переданы в контролирующие органы.

Что касается загрязняющих веществ, которые не были учтены в нормативной документации, в компании уточнили, что эти параметры будут официально включены в комплексное экологическое разрешение. Работы по корректировке документации ведутся в соответствии с предписанием Росприроднадзора.

Кроме того, в ходе реконструкции станции зафиксировано накопление отходов в аэротенках. В "ОКО" заверили, что после завершения очистки весь обнаруженный мусор будет вывезен специализированной организацией.

Напомним, что второй этап модернизации НСА планируют начать в 2027 году. Полное завершение реконструкции намечено на 2030 год.

Сообщалось также о возбуждении уголовного дела по статье о халатности, связанном со станцией аэрации. По данным следователей, нарушения при эксплуатации источников выбросов вредных веществ допустили должностные лица ресурсоснабжающей организации и контролирующих структур.