Общество

Высокие гости посетили Нижегородскую станцию аэрации: что они там увидели

30 ноября 2025 16:25 Общество
Станция аэрации демонстрирует готовность к завершению первого этапа реконструкции

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде прошло выездное совещание, посвященное завершению первого этапа реконструкции Нижегородской станции аэрации. На встречу прибыли представители федеральных министерств природных ресурсов и экологии, а также строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Новгорода. 

Вместе с делегациями из 15 регионов России участники мероприятия изучили устройство станции, технологию очистки сточных вод и осмотрели объекты, возведенные в рамках первой очереди работ. Они также присутствовали на пусконаладочных процессах.

Генеральный директор АО "Объединенный коммунальный оператор" Дмитрий Сивохин сообщил, что первый этап реконструкции выполнен на 99,5%. Он пояснил, что строительно-монтажные работы уже завершены, а подрядчики устраняют замечания, выявленные ФБУ "РосСтройКонтроль" и заказчиком. По его словам, все сооружения заполнены технической водой, и в начале следующей недели после итоговых проверок планируется подписать протоколы о готовности объекта, чтобы затем перейти к заполнению сооружений стоками.

Участникам совещания показали ключевые модернизированные объекты, проведя их по всей технологической цепочке очистки сточных вод. Реконструкция станции проходит без прекращения приема стоков от жителей и предприятий Нижнего Новгорода, Бора и части Кстовского района, поэтому работы разделены на два этапа. Сейчас завершается первый из них, включающий обновление или строительство 50 сооружений.

Заслуженный эколог Российской Федерации Клара Романова обратила внимание на то, что на станции смонтированы укрытия на приемных каналах и установлена система воздухоочистки. По ее словам, аналогичные системы появились в здании решеток, где теперь дополнительно работают улавливатели мелкого мусора диаметром 6 мм. Она подчеркнула, что построены новые песколовки, модернизированы первичные отстойники, которые уже начали раннюю биологическую очистку.

Романова добавила, что технология очистки стоков частично изменится уже после первого этапа, а по завершении второго этапа будет обновлена полностью, и первые результаты модернизации заметны уже сейчас.

Также гостям представили образец мобильного пункта приема жидких бытовых отходов. Такой пункт до конца 2025 года планируют ввести в эксплуатацию в Канавинском районе областного центра. 

Напомним, что в августе глава региона Глеб Никитин доложил президенту России Владимиру Путину о предварительном одобрении заявки на реализацию II этапа реконструкции НСА в рамках федерального проекта "Вода России" нацпроекта "Экологическое благополучие". 

Ранее в АО "ОКО" ответили на обвинения в загрязнении Волги стоками с Нижегородской станции аэрации. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

