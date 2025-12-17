Двухэтажный "Буревестник" увеличит составы в новогодние праздники Общество

Фото: Александр Воложанин

Скоростной поезд "Буревестник" будет курсировать между Нижним Новгородом и Москвой в удлинённой версии с 18 декабря по 13 января. Как сообщили в пресс-службе ГЖД, в эти даты число вагонов увеличат с 10 до 15.

Напомним, "Буревестник" вернулся на маршрут 3 декабря. Теперь это двухэтажный поезд. В составе — сидячие вагоны стандартной и улучшенной планировки, купейный штабной вагон, СВ и вагон-бистро.

За первую неделю после возвращения поезд перевёз более 22,4 тысячи человек.

"Буревестник" ходит каждый день. Из Нижнего Новгорода он отправляется в 07:20, 15:29 и 18:57, а в Москву прибывает в 11:34, 19:25 и 23:18. В обратную сторону — из Москвы — поезда уходят в 10:05, 13:45 и 20:15, прибывая в Нижний Новгород в 14:40, 17:46 и 00:03.

По дороге поезд делает остановки во Владимире и Дзержинске. Некоторые рейсы также заходят в Ковров.

Ранее сообщалось, что стоимость билетов на "Буревестник" начинается от 2 тысяч рублей.