Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
17 декабря 2025 14:37Экскурсии на завод ОМК в Выксе привлекли более 3 тысяч туристов в этом году
17 декабря 2025 14:23 Минздрав начал проверку после сообщений о давлении на врачей в Кстовской ЦРБ
17 декабря 2025 14:00Двухэтажный "Буревестник" увеличит составы в новогодние праздники
17 декабря 2025 13:44Минимальные баллы ЕГЭ для поступления повысили в Нижегородской области
17 декабря 2025 13:29Еще одна больница обзавелась бесплатным Wi-Fi
17 декабря 2025 13:00Зараженную хурму из Узбекистана нашли в Дзержинске
17 декабря 2025 12:30Нижегородские улицы и скверы назвали в честь выдающихся личностей и событий
17 декабря 2025 12:02Часть Богородска снова осталась без воды
17 декабря 2025 11:49Нижегородский вытрезвитель принял почти 380 человек за год
17 декабря 2025 11:36Нижегородцам напомнили, какие региональные сайты доступны без интернета
Общество

Двухэтажный "Буревестник" увеличит составы в новогодние праздники

17 декабря 2025 14:00 Общество
Двухэтажный Буревестник увеличит составы в новогодние праздники

Фото: Александр Воложанин

Скоростной поезд "Буревестник" будет курсировать между Нижним Новгородом и Москвой в удлинённой версии с 18 декабря по 13 января. Как сообщили в пресс-службе ГЖД, в эти даты число вагонов увеличат с 10 до 15.

Напомним, "Буревестник" вернулся на маршрут 3 декабря. Теперь это двухэтажный поезд. В составе — сидячие вагоны стандартной и улучшенной планировки, купейный штабной вагон, СВ и вагон-бистро.

За первую неделю после возвращения поезд перевёз более 22,4 тысячи человек.

"Буревестник" ходит каждый день. Из Нижнего Новгорода он отправляется в 07:20, 15:29 и 18:57, а в Москву прибывает в 11:34, 19:25 и 23:18. В обратную сторону — из Москвы — поезда уходят в 10:05, 13:45 и 20:15, прибывая в Нижний Новгород в 14:40, 17:46 и 00:03.

По дороге поезд делает остановки во Владимире и Дзержинске. Некоторые рейсы также заходят в Ковров.

Ранее сообщалось, что стоимость билетов на "Буревестник" начинается от 2 тысяч рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Москва поезда РЖД
Поделиться:
Новости по теме
11 декабря 2025 15:56Питерские поезда будут останавливаться в Нижнем Новгороде в новогодние праздники
07 декабря 2025 12:30Нижегородка поделилась впечатлениями о поездке из Москвы на "Буревестнике"
24 ноября 2025 15:17Время работы нижегородского метро продлят с 3 декабря
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных