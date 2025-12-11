Питерские поезда будут останавливаться в Нижнем Новгороде в новогодние праздники Общество

Горьковская железная дорога запустит дополнительные поезда дальнего следования в Санкт-Петербург в новогодние каникулы, сообщили в пресс-службе ж/д.

В частности, поезд №255/256, курсирующий по маршруту Ижевск – Санкт-Петербург, будет осуществлять рейсы 24 и 28 декабря, а также 2, 6 и 10 января. Обратные поездки запланированы на 26 и 30 декабря, а также 4, 8 и 12 января.

Из Казани в северную столицу будет отправляться поезд №253/254 — 27 декабря, 1 и 8 января. В обратном направлении поезд №245/253 проследует 28 и 29 декабря, а также 3 и 10 января. Дополнительно назначен поезд №257/258 Казань – Санкт-Петербург, который отправится 26 декабря.

На маршрутах этих поездов предусмотрена остановка в Нижнем Новгороде (станция Стригино).

Ранее из Нижнего Новгорода также были назначены дополнительные поезда в Ижевск и Казань.