Чайковский и Вивальди звучат в нижегородских школах вместо привычных звонков

17 декабря 2025 17:33 Общество
Чайковский и Вивальди звучат в нижегородских школах вместо привычных звонков

Фото: минобрнауки Нижегородской области

В декабре в рамках федерального проекта «Мелодии вместо звонков» в нижегородских школах привычные звонки заменили на «зимние» композиции. На урок и перемену детей приглашает музыка Римского-Корсакова, Чайковского и Вивальди.

Как рассказали в министерстве образования и науки региона, в Нижегородской области к проекту присоединились практически все школы. Руководители образовательных учреждений могут сами выбрать, какие именно композиции прозвучат. Среди декабрьских вариантов – «Пляска скоморохов» (Николай Римский-Корсаков), «Вальс» из оперы «Евгений Онегин», «Вальс цветов» и «Святки (декабрь)» (Петр Чайковский) и «Зима» (Антонио Вивальди).

В лицее-интернате «Центр одаренных детей» (ЦОД) в Нижнем Новгороде приняли решение попеременно включать все предложенные композиции. В рамках образовательной программы для детей также проводят тематические уроки.

Так, 17 декабря в ЦОДе состоялся открытый урок для учащихся 10 «Б» класса на тему «Новый год в России: рождение традиций». Занятие провела учитель истории, советник директора по воспитанию Оксана Анисимова. Педагог рассказала ребятам о том, как в разные эпохи отмечали наступление Нового года в нашей стране, и кто из императоров перенес официальную дату праздника на 1 января.

«Детям очень нравится узнавать новую информацию на таких уроках – мы проводим их ежемесячно, основываясь на тематике предложенных мелодий. При этом учителя не просят готовить доклады – ребята сами выступают с инициативами, хотят поделиться интересной информацией со сверстниками. Считаю, что именно такой изыскательный интерес у молодого поколения и есть главный успех этой всероссийской акции», – отметила Оксана Анисимова.

Кроме того, на тематическом уроке в ЦОДе десятиклассники узнали, как появился праздник «Старый Новый год», а также о традиционных новогодних блюдах русской кухни и украшениях дома.

«Мне теперь понятно, почему праздник «Старый Новый год» так называется, и в чем его смысл. Также хочу отметить, что сами мелодии дарят мне очень приятное предновогоднее настроение. Понимаешь, что не в подарках от родителей счастье, а от тепла семейного круга и дружеского коллектива», – поделилась школьница Мария Князькова.

Напомним, федеральный проект «Мелодии вместо звонков» стартовал в ноябре 2024 года. Он реализуется центром всестороннего развития детей «Прогресс» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и позволяет достигать целей и задач нового национального проекта «Молодежь и дети».

Национальный проект «Молодежь и дети» реализуется в стране по поручению президента России Владимира Путина и выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование» и «Наука и университеты». Он включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».


