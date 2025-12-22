Аферист регистрировал вымышленных детей в Нижнем Новгороде ради выплат Происшествия

Мужчина из Москвы организовал масштабную мошенническую схему, в рамках которой в разных регионах России регистрировались несуществующие дети.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале, злоумышленник подавал заявления в многофункциональные центры Москвы, Нижнего Новгорода и Самары, утверждая, что присутствовал при домашних родах. На основании этих заявлений оформлялись поддельные свидетельства о рождении.

Всего было зарегистрировано более 600 вымышленных младенцев. На каждого из них участники преступной группы получали официальные документы, чтобы впоследствии оформить государственные социальные выплаты. Сумма ущерба превысила 237 млн рублей.

По данному факту возбуждено 89 уголовных дел в 24 регионах страны. Все подозреваемые задержаны, в настоящее время продолжается следствие.

Напомним, что в Богородске Нижегородской области почти 20 человек были осуждены за мошенничество с соцконтрактами.