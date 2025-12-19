Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Последние новости рубрики Происшествия
19 декабря 2025 09:38Житель Арзамаса потерял миллион рублей на фейковых инвестициях
18 декабря 2025 18:48Башкирский пауэрлифтер-колясочник попал в ДТП в Нижегородской области
18 декабря 2025 18:30Роструд выявил нарушения в работе "Ситикард" в Нижегородской области
18 декабря 2025 18:15Два пенсионера утонули в Нижегородской области
18 декабря 2025 17:48Главного инспектора нижегородской КСП уволили за сокрытие сведений о доходах
18 декабря 2025 16:55Оборудование загорелось на площадке ГК "Синтез ОКА" в Дзержинске
18 декабря 2025 11:49Кстовского рецидивиста с наркотиками поймали в Нижнем Новгороде
18 декабря 2025 08:00Нижегородцы за неделю перевели мошенникам около 65 млн рублей
17 декабря 2025 18:56Число убийств увеличилось на 6,5% в Нижегородской области в 2025 году
17 декабря 2025 18:30Семью на Бору проверят из-за насилия над детьми
Происшествия

Житель Арзамаса потерял миллион рублей на фейковых инвестициях

19 декабря 2025 09:38 Происшествия
Житель Арзамаса потерял миллион рублей на фейковых инвестициях

В Арзамасе вновь зарегистрирован случай интернет-мошенничества, связанного с фальшивыми инвестициями. Жертвой преступников стал 44-летний местный житель.

По данным регионального ГУ МВД, мужчина познакомился с неизвестным, который через различные мобильные приложения предложил ему выгодно вложить деньги. Под предлогом быстрого заработка злоумышленник убедил жителя Арзамаса перевести крупную сумму.

Надеясь получить прибыль, мужчина перевел на указанные счета 1 060 732 рубля. Однако обещанных доходов он так и не увидел, а связь с "инвестиционным консультантом" вскоре прервалась.

В результате в следственном отделе ОМВД России "Арзамасский" возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

Правоохранительные органы снова напоминают нижегородцам о необходимости проявлять осторожность при вложении средств. Полиция настоятельно рекомендует не участвовать в инвестиционных проектах без достаточных знаний и предварительной проверки платформ и консультантов.

Ранее сообщалось, что дзержинский пенсионер передал мошенникам около 5 млн рублей. А житель Балахны потерял 3 млн рублей на фейковых инвестициях.

Ранее сообщалось, что дзержинский пенсионер передал мошенникам около 5 млн рублей. А житель Балахны потерял 3 млн рублей на фейковых инвестициях.

Теги:
Арзамас Деньги Мошенничество
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных