Житель Арзамаса потерял миллион рублей на фейковых инвестициях

В Арзамасе вновь зарегистрирован случай интернет-мошенничества, связанного с фальшивыми инвестициями. Жертвой преступников стал 44-летний местный житель.
По данным регионального ГУ МВД, мужчина познакомился с неизвестным, который через различные мобильные приложения предложил ему выгодно вложить деньги. Под предлогом быстрого заработка злоумышленник убедил жителя Арзамаса перевести крупную сумму.
Надеясь получить прибыль, мужчина перевел на указанные счета 1 060 732 рубля. Однако обещанных доходов он так и не увидел, а связь с "инвестиционным консультантом" вскоре прервалась.
В результате в следственном отделе ОМВД России "Арзамасский" возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".
Правоохранительные органы снова напоминают нижегородцам о необходимости проявлять осторожность при вложении средств. Полиция настоятельно рекомендует не участвовать в инвестиционных проектах без достаточных знаний и предварительной проверки платформ и консультантов.
Ранее сообщалось, что дзержинский пенсионер передал мошенникам около 5 млн рублей. А житель Балахны потерял 3 млн рублей на фейковых инвестициях.
