Общество

Нижегородский аэропорт откроет 16 направлений в новогодние праздники

22 декабря 2025 09:00 Общество
Нижегородский аэропорт откроет 16 направлений в в новогодние праздники

В период новогодних праздников международный аэропорт Нижнего Новгорода предложит пассажирам рейсы по 16 различным маршрутам.

Как сообщает пресс-служба нижегородской воздушной гавани, полеты будут выполняться как в рамках регулярного расписания, так и в формате чартеров. Обслуживать направления будут 11 авиакомпаний.

Наиболее востребованными остаются три российских направления — Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Именно туда запланировано наибольшее количество вылетов в праздничные дни.

Кроме того, из Нижнего Новгорода можно будет отправиться в Калининград, Казань, Минеральные Воды, Новосибирск, Самару, Сочи, Уфу и Челябинск. Эти маршруты также сохраняют популярность среди путешественников в период зимних каникул.

Для тех, кто планирует провести праздники за границей, Чкалов предлагает пять международных направлений: Ереван, Ташкент, Тбилиси, Хургада и Шарм-эль-Шэйх.

Последний рейс уходящего года отправится в Москву 31 декабря в 21:30. Новый 2026 год в аэропорту встретят пассажиры, прибывающие из столицы — их самолет приземлится 1 января в 14:30.

Ранее сообщалось, что ФАС направила предупреждение оператору нижегородского аэропорта.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

