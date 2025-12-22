Нижегородский аэропорт откроет 16 направлений в новогодние праздники Общество

В период новогодних праздников международный аэропорт Нижнего Новгорода предложит пассажирам рейсы по 16 различным маршрутам.

Как сообщает пресс-служба нижегородской воздушной гавани, полеты будут выполняться как в рамках регулярного расписания, так и в формате чартеров. Обслуживать направления будут 11 авиакомпаний.

Наиболее востребованными остаются три российских направления — Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Именно туда запланировано наибольшее количество вылетов в праздничные дни.

Кроме того, из Нижнего Новгорода можно будет отправиться в Калининград, Казань, Минеральные Воды, Новосибирск, Самару, Сочи, Уфу и Челябинск. Эти маршруты также сохраняют популярность среди путешественников в период зимних каникул.

Для тех, кто планирует провести праздники за границей, Чкалов предлагает пять международных направлений: Ереван, Ташкент, Тбилиси, Хургада и Шарм-эль-Шэйх.

Последний рейс уходящего года отправится в Москву 31 декабря в 21:30. Новый 2026 год в аэропорту встретят пассажиры, прибывающие из столицы — их самолет приземлится 1 января в 14:30.

