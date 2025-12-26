20 нижегородских школ закрыты на карантин по ОРВИ Общество

В Нижегородской области по данным на 25 декабря 20 общеобразовательных школ и 4 дошкольных учреждения закрыты на карантин из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По информации ведомства, за последнюю неделю более 27 тысяч жителей области обратились за медицинской помощью с симптомами острых респираторных инфекций.

Результаты лабораторных анализов показали, что в 80% случаев у заболевших был обнаружен вирус гриппа типа H3N2, который в настоящее время активно циркулирует по всей территории России.

Помимо этого, зарегистрирован единичный случай заражения вирусом гриппа типа B.

Ранее сообщалось, что почти 23 тысячи нижегородцев заболели ОРВИ за неделю. Также стало известно, что в 2025 году жители Нижегородской области приобрели 1,5 млн упаковок противовирусных препаратов.