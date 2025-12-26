Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Общество

20 нижегородских школ закрыты на карантин по ОРВИ

26 декабря 2025 11:28 Общество
20 нижегородских школ закрыты на карантин по ОРВИ

В Нижегородской области по данным на 25 декабря 20 общеобразовательных школ и 4 дошкольных учреждения закрыты на карантин из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По информации ведомства, за последнюю неделю более 27 тысяч жителей области обратились за медицинской помощью с симптомами острых респираторных инфекций.

Результаты лабораторных анализов показали, что в 80% случаев у заболевших был обнаружен вирус гриппа типа H3N2, который в настоящее время активно циркулирует по всей территории России.

Помимо этого, зарегистрирован единичный случай заражения вирусом гриппа типа B.

Ранее сообщалось, что почти 23 тысячи нижегородцев заболели ОРВИ за неделю. Также стало известно, что в 2025 году жители Нижегородской области приобрели 1,5 млн упаковок противовирусных препаратов.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Карантин ОРВИ Роспотребнадзор
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
