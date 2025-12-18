Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
18 декабря 2025 17:30Нижегородцев предупредили о пике заболеваемости гриппом в начале 2026 года
18 декабря 2025 17:19Нижегородская художница вошла в число участников арт-резиденции "Выкса"
18 декабря 2025 17:0111 нижегородских предприятий НХП участвуют в выставке "Ладья. Зимняя сказка – 2025" в Москве
18 декабря 2025 16:42Сергей Судьин: "Конкуренция между регионами в науке и технологиях очень напряженная"
18 декабря 2025 16:40ОМК усилила позиции в рейтингах устойчивого развития РСПП
18 декабря 2025 16:30Лидерство Нижегородской области в развитии науки и технологий глазами экспертов
18 декабря 2025 16:10Билайн запустил "план б." с нейросетями в MAX
18 декабря 2025 16:06Два дома для переселенцев ввели в эксплуатацию в Нижнем Новгороде
18 декабря 2025 15:47pLTE-сети набирают обороты: рынок в России вырос почти на 50% за год
18 декабря 2025 15:35Щит "Владимир" завершил проходку второго тоннеля нижегородского метро
Общество

Нижегородцев предупредили о пике заболеваемости гриппом в начале 2026 года

18 декабря 2025 17:30 Общество
Нижегородцев предупредили о росте заболеваемости гриппом в начале 2026 года

Пик распространения гриппа в России придется на первые месяцы 2026 года. Об этом сообщил академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости.

По его словам, на данный момент эпидемия еще не достигла своего максимума. 

"Пика еще нет, он еще не достигнут… После новогодних каникул, отпусков и праздничных дней рост придется у нас уже на январь, февраль", - отметил специалист.

Медики напоминают: при первых симптомах простуды важно оставаться дома и строго соблюдать профилактические меры. Это поможет сократить распространение вирусных инфекций.

Ранее в Нижегородской области сообщили о временном закрытии 15 школ на карантин из-за вспышек ОРВИ. Также в Нижегородской детской областной клинической больнице были введены ограничения на посещения пациентов.

Кроме того, жителям региона рассказали о сроках вакцинации от четырех инфекционных заболеваний.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Грипп Медицина и здоровье
Поделиться:
Новости по теме
17 декабря 2025 16:00Нижегородцам рассказали, как пережить новогоднее застолье без вреда для желудка
15 декабря 2025 09:00Нижегородцам рассказали, как вредные привычки влияют на здоровье сердца
09 декабря 2025 09:16Вакцину от меланомы начнут применять в России в 2026 году
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных