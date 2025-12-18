Нижегородцев предупредили о пике заболеваемости гриппом в начале 2026 года Общество

Пик распространения гриппа в России придется на первые месяцы 2026 года. Об этом сообщил академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости.

По его словам, на данный момент эпидемия еще не достигла своего максимума.

"Пика еще нет, он еще не достигнут… После новогодних каникул, отпусков и праздничных дней рост придется у нас уже на январь, февраль", - отметил специалист.

Медики напоминают: при первых симптомах простуды важно оставаться дома и строго соблюдать профилактические меры. Это поможет сократить распространение вирусных инфекций.

Ранее в Нижегородской области сообщили о временном закрытии 15 школ на карантин из-за вспышек ОРВИ. Также в Нижегородской детской областной клинической больнице были введены ограничения на посещения пациентов.

Кроме того, жителям региона рассказали о сроках вакцинации от четырех инфекционных заболеваний.