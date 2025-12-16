НОДКБ ввела пропускной режим из-за роста заболеваемости ОРВИ Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской детской областной клинической больнице (НОДКБ) ввели ограничения на посещения пациентов. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале учреждения.

Теперь навестить пациента стационара можно только по специальному пропуску, который оформляется лечащим врачом. Кроме того, посетитель должен быть без признаков ОРВИ и соблюдать масочный режим.

Как пояснили в больнице, меры приняты в связи с увеличением числа случаев респираторных инфекций в регионе. Ограничения направлены на защиту пациентов и медицинского персонала от возможного заражения.

Ранее сообщалось, что 15 школ полностью закрыты на карантин в Нижегородской области из-за ОРВИ.