Общество

НОДКБ ввела пропускной режим из-за роста заболеваемости ОРВИ

16 декабря 2025 12:10 Общество
НОДКБ ввела пропускной режим из-за роста заболеваемости ОРВИ

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской детской областной клинической больнице (НОДКБ) ввели ограничения на посещения пациентов. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале учреждения.

Теперь навестить пациента стационара можно только по специальному пропуску, который оформляется лечащим врачом. Кроме того, посетитель должен быть без признаков ОРВИ и соблюдать масочный режим.

Как пояснили в больнице, меры приняты в связи с увеличением числа случаев респираторных инфекций в регионе. Ограничения направлены на защиту пациентов и медицинского персонала от возможного заражения.

Ранее сообщалось, что 15 школ полностью закрыты на карантин в Нижегородской области из-за ОРВИ. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
