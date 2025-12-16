НОДКБ ввела пропускной режим из-за роста заболеваемости ОРВИ

Фото:
В Нижегородской детской областной клинической больнице (НОДКБ) ввели ограничения на посещения пациентов. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале учреждения.
Теперь навестить пациента стационара можно только по специальному пропуску, который оформляется лечащим врачом. Кроме того, посетитель должен быть без признаков ОРВИ и соблюдать масочный режим.
Как пояснили в больнице, меры приняты в связи с увеличением числа случаев респираторных инфекций в регионе. Ограничения направлены на защиту пациентов и медицинского персонала от возможного заражения.
Ранее сообщалось, что 15 школ полностью закрыты на карантин в Нижегородской области из-за ОРВИ.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+