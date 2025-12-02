Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Общество

Нижегородские врачи фиксируют всплеск ОРВИ среди детей

Нижегородские врачи фиксируют всплеск ОРВИ среди детей

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде наблюдается заметное увеличение числа вызовов педиатров на дом, связанное с ростом заболеваемости респираторными инфекциями среди детей и подростков. Об этой ситуации сообщил главред МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Особенно напряжённая обстановка сложилась в детской поликлинике №39 Советского района. Только за понедельник 1 декабря её сотрудники более 200 раз выезжали к маленьким пациентам для оказания медицинской помощи на дому.

Добавим, что, по данным НИА "Нижний Новгород", младшие классы лицея №28 в Советском районе ушли на дистант из-за карантина по ОРВИ. А корпус, в котором располагается младшая школа, находится в двух шагах от 39-й поликлиники.

В связи со сложившейся ситуации медики напоминают родителям о важности профилактики. Врачи рекомендуют не откладывать вакцинацию, поскольку сроки прививочной кампании подходят к завершению.

В нижегородских поликлиниках также отмечают перегрузку контакт-центров. В связи с этим специалисты советуют при трудностях с дозвоном использовать электронные сервисы для оформления вызова врача на дом.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области четыре школы и детский сад закрыли на карантин из-за ОРВИ.

Напомним также, что Роспотребнадзор не подтвердил слухи о "новом заразном вирусе" в Нижегородской области.

