Нижегородские врачи фиксируют всплеск ОРВИ среди детей

Фото:
В Нижнем Новгороде наблюдается заметное увеличение числа вызовов педиатров на дом, связанное с ростом заболеваемости респираторными инфекциями среди детей и подростков. Об этой ситуации сообщил главред МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.
Особенно напряжённая обстановка сложилась в детской поликлинике №39 Советского района. Только за понедельник 1 декабря её сотрудники более 200 раз выезжали к маленьким пациентам для оказания медицинской помощи на дому.
Добавим, что, по данным НИА "Нижний Новгород", младшие классы лицея №28 в Советском районе ушли на дистант из-за карантина по ОРВИ. А корпус, в котором располагается младшая школа, находится в двух шагах от 39-й поликлиники.
В связи со сложившейся ситуации медики напоминают родителям о важности профилактики. Врачи рекомендуют не откладывать вакцинацию, поскольку сроки прививочной кампании подходят к завершению.
В нижегородских поликлиниках также отмечают перегрузку контакт-центров. В связи с этим специалисты советуют при трудностях с дозвоном использовать электронные сервисы для оформления вызова врача на дом.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области четыре школы и детский сад закрыли на карантин из-за ОРВИ.
Напомним также, что Роспотребнадзор не подтвердил слухи о "новом заразном вирусе" в Нижегородской области.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+