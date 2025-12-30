В Нижнем Новгороде не отменят дизайн-код, но могут ввести гранты Общество

Фото: Кира Мишина

Гранты могут ввести в Нижнем Новгороде для малого бизнеса, приводящего свои объекты в соответствие с утвержденной архитектурно-художественной концепцией (дизайн-код). Об этом на встрече с журналистами сообщил глава горадминистрации Юрий Шалабаев.

Он признался, что является сторонником дизайн-кода. По его мнению, стоит чуть-чуть ослабить контроль, как сразу вешают что-то непонятное.

"Люди думают, что могут что угодно делать на территории своего объекта, хотя это не так", - сказал Шалабаев.

Мэр подчеркнул, что малому бизнесу порой непросто, однако отменять из-за этого дизайн-код точно не будут.

"В части грантовой поддержки подумаем", - пообещал градоначальник.

Мэр также добавил, что в 2026 году требования по соблюдению дизайн-кода начнут предъявлять и к НТО.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде продолжают приводить центральные улицы к единому стилю. В частности, мэрия обновила дизайн-коды ряда центральных улиц, в том числе, Верхне- и Нижневолжской набережных, улиц Кожевенной, Большой Покровской, Ульянова и других.