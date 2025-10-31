Нижегородская мэрия обновила дизайн-код Верхневолжской набережной Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская мэрия внесла изменения в архитектурно-художественную концепцию Верхневолжской набережной. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации.

Документ вносит изменения в ранее утвержденную концепцию от 18 октября 2021 года. Речь идет об участке набережной от Чкаловской лестницы до площади Сенной. Новая редакция приложения разработана с учетом действующих градостроительных норм и правил размещения информационных конструкций, утвержденных в марте 2023 года.

Цель корректировок — создать гармоничную и цельную городскую среду, а также упорядочить размещение вывесок и нестационарных торговых объектов.

Фото: из постановления администрации Нижнего Новгорода

В концепции определены допустимые типы временных торговых точек — тележки, киоски, автоматы и автолавки. Все они должны быть выполнены из легких материалов, не иметь фундамента и не превышать трех метров в высоту. Размещать такие объекты можно исключительно в пределах пешеходных зон и на покрытиях с твердым основанием.

Особое внимание уделено внешнему виду — конструкции должны соответствовать архитектурному стилю улицы и не нарушать композиционные оси.

Внешний облик объектов должен быть согласован с утвержденным каталогом эскизов либо разработан индивидуально и утвержден в установленном порядке.

Что касается информационных конструкций, концепция фиксирует требования к их размещению, цветовой гамме, шрифтам и способам подсветки. Все элементы должны быть визуально сдержанными, соответствовать архитектуре зданий и не создавать визуального шума. Использование ярких или декоративных шрифтов, а также дублирование информации на фасадах запрещено.

Предусмотрены также варианты декоративного оформления строительных ограждений при проведении фасадных работ. Среди них — изображения городской панорамы, визуализации обновленных фасадов и стилизованные графические решения с лозунгами вроде "Здесь все преобразится" или "Скоро мы все починим".

Ранее сообщалось об утверждении дизайн-кода для Большой Покровской, набережной Федоровского, улицы Звездинки и "Гордеевского пятачка".