Нижегородская мэрия обновила дизайн-код улицы Кожевенной Общество

Фото: Кира Мишина

Власти Нижнего Новгорода утвердили изменения архитектурно-художественной концепции внешнего облика улицы Кожевенной. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

Новый документ определяет единые правила размещения вывесок и информационных конструкций, чтобы сохранить историческую атмосферу и повысить туристическую привлекательность этой части города.

Главной задачей концепции стало упорядочение визуальной среды улицы, где ранее наблюдалось хаотичное размещение вывесок из некачественных материалов, не соответствующих архитектурному стилю зданий. Теперь все информационные конструкции должны гармонировать с фасадами и подчеркивать их исторические особенности.

В концепции прописаны строгие требования к цветовой гамме, шрифтам и материалам. Цвет вывесок должен соответствовать колористике зданий и быть выдержан в спокойных, натуральных тонах — таких как оттенки дерева, камня, металла. Использование ярких, кричащих цветов запрещено. Шрифты также стандартизированы, запрещено использовать декоративные и каллиграфические шрифты, а также искажать буквы. Все надписи должны соответствовать языковым нормам конца XIX – начала XX века.

Фото: постановление администрации Нижнего Новгорода

Материалы для вывесок разрешены только традиционные: металл, дерево, камень, водостойкая фанера. Допускается использование вспененного ПВХ с окраской в допустимые цвета, а также декоративные приемы — золочение, кракелюр и искусственное состаривание. Подсветка должна быть теплой и ненавязчивой — в технике "контражур" или "контровый свет".

Концепция также включает рекомендации по оформлению навесов, козырьков и фасадных ограждений во время ремонтных работ. Например, на ограждениях можно размещать изображения фасадов после реставрации или визуальные метафоры обновления, такие как театральные шторы с видом на город.

Напомним, ранее внесли изменения в дизайн-коды улиц Минина, Грузинской, Алексеевской и Большой Покровской, а также Нижневолжской и Верхневолжской набережных.