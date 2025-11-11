Дизайн-код улицы Ульянова обновили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде утвердили архитектурно-художественную концепцию оформления улицы Ульянова. Документ разработан в рамках городской программы по формированию гармоничной городской среды и модернизации фасадов зданий. Об этом сообщили в департаменте градостроительного развития и архитектуры.

Концепция предусматривает единые требования к цветовой гамме вывесок и информационных конструкций. Цвет должен соответствовать общему колористическому решению фасада и быть одинаковым в пределах одного здания. Допускается использование фирменных логотипов в зарегистрированных цветах, согласно данным Роспатента.

Также установлены единые правила для подсветки и шрифтов. Подсветка может быть выполнена в контражуре или внутренней, с использованием нейтрального или холодного белого света. Шрифт должен быть читаемым и соответствовать архитектуре здания. Запрещено применять декоративные и каллиграфические шрифты, а также искажать буквы и дублировать одинаковую информацию на одном фасаде.

Фото: постановление администрации Нижнего Новгорода

Особое внимание уделено оформлению входных групп. Все козырьки и навесы должны располагаться строго над входами и быть одинаковыми по форме, размеру и материалам в рамках одного здания. Не допускается установка дополнительных конструкций, которые могут нарушить внешний облик фасада.

Также запрещено выносить входные тамбуры под уличные навесы и перекрывать архитектурные элементы.

Документ содержит и рекомендации для оформления фальшфасадов во время ремонта зданий. Предлагаются три варианта: универсальные изображения с фразами о будущих переменах, реалистичное изображение ремонтируемого фасада и художественная композиция с театральными шторами и панорамой города.

В департаменте добавили, что разработка архитектурных концепций в Нижнем Новгороде ведется по поручению мэра Юрия Шалабаева. Всего в Нижнем Новгороде разработана и утверждена 51 архитектурно-художественная концепция. Ранее сообщалось об обновлении дизайн-кодов улиц Кожевенной, Минина, Грузинской, Алексеевской и Большой Покровской, а также Нижне-Волжской и Верхневолжской набережных.