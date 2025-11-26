Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
В Нижнем Новгороде утвердили дизайн-код Нижневолжской набережной

В Нижнем Новгороде утвердили дизайн-код Нижневолжской набережной

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде официально согласовали архитектурную концепцию Нижневолжской набережной на отрезке от Чкаловской лестницы до Канавинского моста. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Согласно утверждённому дизайн-коду, особое внимание уделено оформлению входных групп. Навесы и козырьки должны располагаться строго по центру над входами и быть выполнены в едином стиле в рамках одного здания. Это касается как формы и размеров, так и используемых материалов.

Запрещается добавлять к фасадам элементы, нарушающие их архитектурную целостность. Также нельзя перекрывать декоративные и художественные детали зданий. Все двери на одном фасаде должны быть выполнены в едином стиле — с одинаковой отделкой, цветом и уровнем остекления. Для первых этажей рекомендуется использовать светопрозрачные входные двери.

Кроме того, в дизайн-коде прописаны стандарты для информационных конструкций. Подсветка должна быть либо внутренней, либо контражурной, с использованием света нейтрального, дневного или холодного белого оттенка. Шрифты на вывесках должны быть хорошо читаемыми и гармонировать с архитектурным обликом зданий.

Ранее нижегородские власти утвердили обновлённый дизайн-код для Верхневолжской набережной — от Чкаловской лестницы до площади Сенной. Документ был разработан с учётом актуальных градостроительных регламентов и правил размещения вывесок, вступивших в силу в марте 2023 года.

В течение 2025 года также были утверждены дизайн-коды для улиц Ульянова, КожевеннойБольшой Покровскойнабережной Федоровскогоулицы Звездинки и "Гордеевского пятачка".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Архитектура Дизайн
