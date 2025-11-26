Малую Покровскую улицу готовятся сделать пешеходной

Фото:
В центре Нижнего Новгорода стартовали подготовительные работы по созданию новой пешеходной зоны на участке улицы Малой Покровской — от Большой Покровской до улицы Архитектора Харитонова. Проект, предложенный ранее активистами Совета молодых семей, начали воплощать в рамках капитального ремонта улицы.
Как сообщили в МКУ "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей", в настоящее время на указанном отрезке устанавливаются шлагбаумы. Один из них монтируют у дома №2А по Малой Покровской, второй — сразу за перекрёстком с улицей Архитектора Харитонова.
Согласно планам городской администрации, в перспективе эта территория станет связующим звеном между Большой Покровской улицей, Почаинским оврагом, где продолжается благоустройство, и улицей Ильинской, которую также планируется обновить. Все элементы пространства будут оформлены в едином архитектурном стиле.
Для завершения работ подрядной организации предстоит установить водоотводные лотки, тактильную плитку, дорожные знаки, болларды, а также смонтировать новый остановочный павильон "Архитектурно-строительный университет" на пересечении с улицей Гоголя.
Проект также предусматривает изменения в организации движения на прилегающих улицах. Так, отрезок Малой Покровской от улицы Архитектора Харитонова до Ильинской станет двусторонним. Кроме того, будет модернизировано несколько светофорных объектов: у Дома Связи на площади Горького и на перекрёстке улиц Ильинской и Маслякова.
Новые светофоры также появятся на пересечении Большой и Малой Покровской, на примыкании улицы Маслякова к площади Горького и на других соседних улицах.
Ранее сообщалось, что ремонт Малой Покровской в Нижнем Новгороде завершен на 99%. До конца 2025 года она останется закрытой для транспорта.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+