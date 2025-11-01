Власти обновили дизайн-код для Грузинской в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

Власти Нижнего Новгорода утвердили новую редакцию архитектурно-художественной концепции улицы Грузинская. Соответствующее постановление опубликовано на сайте горадминистрации.

Отмечается, что документ разработан в соответствии с Правилами размещения информационных конструкций, утвержденными ранее, и направлен на создание гармоничной городской среды.

Изменения направлены на создание единой визуальной среды и повышение эстетических характеристик городской улицы. Анализ текущего состояния показал, что многие информационные конструкции на фасадах зданий устарели, размещены хаотично и не соответствуют архитектурному облику улицы. В концепцию включены конструкции, которые не отвечают требованиям.

Фото: из постановления администрации Нижнего Новгорода

В частности, документ предусматривает упорядочение размещения вывесок и входных групп, с учетом исторических и стилистических особенностей зданий. Например, перечисляются ограничения по цветовой гамме конструкций — цвет должен соответствовать архитектуре фасада и быть единым в пределах одного здания. Исключения допускаются только для зарегистрированных товарных знаков.

Также уточнены требования к шрифтам: запрещены декоративные, акцидентные и каллиграфические начертания, искажения букв и дублирование информации на одном фасаде.

Особое внимание уделено оформлению входных групп. Все элементы — от козырьков до дверей и лестниц — должны быть выполнены в едином стиле и не нарушать архитектурного облика здания. Например, навесы должны располагаться строго над входами и изготавливаться из одного материала. Входные двери рекомендуется делать светопрозрачными, с остеклением до 90% от площади полотна.

Для зданий, являющихся объектами культурного наследия, установлены дополнительные требования. В частности, запрещена установка пластиковых окон и дверей, а все работы должны выполняться по индивидуальному проекту, согласованному с профильными ведомствами.

Изменения также касаются оформления строительных ограждений при ремонте фасадов. Предусмотрены три варианта художественного оформления, включая фотофасады и тематические изображения с лозунгами о грядущих преобразованиях: "Здесь все преобразится", "Скоро мы все починим" и другие.

Ранее сообщалось, что изменения внесли в архитектурно-художественные концепции Верхневолжской набережной и Большой Покровской улицы.