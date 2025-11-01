Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
01 ноября 2025 09:00Власти обновили дизайн-код для Грузинской в Нижнем Новгороде
01 ноября 2025 08:00Нижегородских водителей общественного транспорта обяжут соблюдать дресс-код
31 октября 2025 19:42Городецкий гидроузел начнут использовать в тестовом режиме с 2026 года
31 октября 2025 19:04Нижегородские маршруты переводят на автобусы большего класса
31 октября 2025 18:45Подвиг учителей военных лет увековечили в Нижнем Новгороде
31 октября 2025 18:0230 участников проекта "СВОё дело" ознакомились с работой нижегородских предприятий
31 октября 2025 17:55Три нижегородца вышли в финал Национального чемпионата профмастерства для людей с особенностями здоровья "Абилимпикс"
31 октября 2025 17:49Более 50 тематических мероприятий проведут в центре "Долголетие по-нижегородски" в ноябре
31 октября 2025 17:30Ноябрь в Нижегородской области будет теплее обычного
31 октября 2025 17:16Минград выставил на торги площадку под КРТ в районе улицы Панина
Общество

Власти обновили дизайн-код для Грузинской в Нижнем Новгороде

01 ноября 2025 09:00 Общество
Власти обновили дизайн-код для Грузинской в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

Власти Нижнего Новгорода утвердили новую редакцию архитектурно-художественной концепции улицы Грузинская. Соответствующее постановление опубликовано на сайте горадминистрации.

Отмечается, что документ разработан в соответствии с Правилами размещения информационных конструкций, утвержденными ранее, и направлен на создание гармоничной городской среды.

Изменения направлены на создание единой визуальной среды и повышение эстетических характеристик городской улицы. Анализ текущего состояния показал, что многие информационные конструкции на фасадах зданий устарели, размещены хаотично и не соответствуют архитектурному облику улицы. В концепцию включены конструкции, которые не отвечают требованиям.

Фото: из постановления администрации Нижнего Новгорода

В частности, документ предусматривает упорядочение размещения вывесок и входных групп, с учетом исторических и стилистических особенностей зданий. Например, перечисляются ограничения по цветовой гамме конструкций — цвет должен соответствовать архитектуре фасада и быть единым в пределах одного здания. Исключения допускаются только для зарегистрированных товарных знаков.

Также уточнены требования к шрифтам: запрещены декоративные, акцидентные и каллиграфические начертания, искажения букв и дублирование информации на одном фасаде.

Особое внимание уделено оформлению входных групп. Все элементы — от козырьков до дверей и лестниц — должны быть выполнены в едином стиле и не нарушать архитектурного облика здания. Например, навесы должны располагаться строго над входами и изготавливаться из одного материала. Входные двери рекомендуется делать светопрозрачными, с остеклением до 90% от площади полотна.

Для зданий, являющихся объектами культурного наследия, установлены дополнительные требования. В частности, запрещена установка пластиковых окон и дверей, а все работы должны выполняться по индивидуальному проекту, согласованному с профильными ведомствами.

Изменения также касаются оформления строительных ограждений при ремонте фасадов. Предусмотрены три варианта художественного оформления, включая фотофасады и тематические изображения с лозунгами о грядущих преобразованиях:  "Здесь все преобразится", "Скоро мы все починим" и другие.

Ранее сообщалось, что изменения внесли в архитектурно-художественные концепции Верхневолжской набережной и Большой Покровской улицы

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Архитектура Дизайн
Поделиться:
Новости по теме
25 сентября 2025 07:00Утвержден единый дизайн-код для набережной Федоровского
28 августа 2025 15:40Нижегородские власти утвердили дизайн-код улицы Звездинки
20 мая 2025 14:30Единый дизайн-код Совнаркомовской улицы утвердили в Нижнем Новгороде
22 апреля 2025 11:50Дизайн-код для улицы Черниговской утвердили в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных