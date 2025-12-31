Двое чуть не сгорели заживо под Новый год в Нижегородской области

Фото:
Два человека госпитализированы после пожара в поселке Дубрава Дальнеконстантиновского округа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
По данным спасателей, инцидент произошел в квартире жилого дома из-за неосторожности при курении.
В результате обгорело имущество на двух "квадратах". В больницу угодили 54-летний мужчина и 89-летняя женщина.
Напомним, что 30 декабря похожий пожар произошел в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Однако там закончилось все трагично: погиб 74-летний мужчина.
