Происшествия

Хлопок в подвале дома по улицы Искры привел к эвакуации 25 человек

29 декабря 2025 20:19
Хлопок в подвале дома по улицы Искры привел к эвакуации 25 человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

В Ленинском районе Нижнего Новгорода вечером 29 декабря в подвале многоквартирного дома произошёл хлопок, сопровождавшийся возгоранием. Инцидент случился на улице Искры.

По информации пресс-службы Главного управления МЧС России по Нижегородской области, пожар охватил площадь около 10 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 25 человек, включая троих детей.

На месте происшествия задействованы 42 сотрудника пожарно-спасательных подразделений и 10 единиц спецтехники. Возгорание удалось локализовать, дальнейшее распространение огня предотвращено.

По предварительным данным, причиной происшествия могло стать неосторожное обращение с огнём. Также в подвале был зафиксирован прорыв трубы центрального отопления.

Специалисты продолжают работу на месте ЧП, выясняя все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что мужчина заживо сгорел в фуре в Выксунском округе.

Ленинский район МЧС Пожар
