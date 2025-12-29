39-летний мужчина заживо сгорел в грузовике в Выксунском округе Происшествия

Фото: МЧС России по Нижегородской области

Вечером 28 декабря в рабочем посёлке Большое Песочное в городском округе города Выкса произошёл смертельный пожар.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Нижегородской области, на улице Московская загорелся припаркованный грузовой автомобиль.

На место происшествия оперативно прибыли 10 сотрудников пожарной службы. В тушении также были задействованы 3 единицы спецтехники. Площадь возгорания составила около 5 квадратных метров.

К сожалению, без жертв не обошлось. В огне погиб 39-летний мужчина.

По предварительной информации, причиной пожара стала неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

