Нижегородцам напомнили о правилах обращения с пиротехникой Общество

В преддверии Нового года и в период длительных праздничных выходных возрастает риск несчастных случаев, связанных с неправильным использованием пиротехнических изделий. Особенно опасны петарды в руках детей, подчеркнули в МКУ "Управление ГОЧС города Нижнего Новгорода".

В учреждении отметили, что именно родителям следует проявлять особую бдительность и заранее объяснять детям, чем может быть опасна пиротехника.

По словам начальника городского управления ГОЧС Михаила Баранова, неосторожность при использовании петард и других пиротехнических средств встречается не только среди детей, но и среди взрослых. Родителям необходимо рассказывать детям о потенциальных рисках, поскольку петарды, как и спички, не являются игрушкой. Баранов также добавил, что большинство происшествий связано либо с нарушением правил эксплуатации, либо с применением некачественной и несертифицированной продукции.

МКУ "Управление по делам ГОЧС Нижнего Новгорода" призывает строго соблюдать основные правила использования пиротехники:

– запрещено применять пиротехнические средства в помещениях, на крышах, балконах, лоджиях, а также на сценических площадках во время массовых мероприятий; использование недопустимо на территориях пожароопасных и взрывоопасных объектов, возле линий электропередач, на объектах культурного наследия и в других местах с большим скоплением людей;

– нельзя использовать пиротехнику с истекшим сроком годности, признаками повреждения, без инструкции или без сертификата соответствия;

– перед запуском необходимо внимательно изучить инструкцию;

– площадка для запуска должна быть ровной; вокруг не должно быть деревьев и линий электропередач, а расстояние до людей и построек должно составлять не менее 50 метров;

– после поджога нельзя наклоняться над изделием и держать его в руках.

При возникновении возгораний необходимо немедленно сообщать по телефонам: 101, 112, 268-11-00.

Напомним, что в приволжской столице определены специальные площадки, где можно запускать фейерверки. Запускать салюты рядом с жилыми домами запрещено.