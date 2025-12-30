74-летний нижегородец погиб в ночном пожаре из-за сигареты

Фото:
В ночь на 30 декабря в Автозаводском районе Нижнего Новгорода произошёл пожар в многоквартирном доме на улице Челюскинцев. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Нижегородской области.
Когда пожарные прибыли на место, квартира уже была сильно задымлена. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров, огонь удалось оперативно ликвидировать. В тушении пожара участвовали 28 сотрудников МЧС и 6 единиц техники.
Из подъезда эвакуировали десять человек. К сожалению, спасти 74-летнего мужчину, находившегося в горящей квартире, не удалось.
По предварительным данным, причиной трагедии стала неосторожность при курении.
МЧС России в очередной раз напоминает, что нельзя оставлять сигарету без присмотра, курить в нетрезвом состоянии, необходимо использовать пепельницу и оборудовать для курения безопасное место. Перед тем как уйти, нужно убедиться, что сигарета полностью потушена.
Ранее сообщалось, что 25 человек эвакуировали из-за хлопка в подвале многоквартирного дома в Ленинском районе Нижнего Новгорода.
