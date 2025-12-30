74-летний нижегородец погиб в ночном пожаре из-за сигареты Происшествия

Фото: МЧС России по Нижегородской области

В ночь на 30 декабря в Автозаводском районе Нижнего Новгорода произошёл пожар в многоквартирном доме на улице Челюскинцев. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Нижегородской области.

Когда пожарные прибыли на место, квартира уже была сильно задымлена. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров, огонь удалось оперативно ликвидировать. В тушении пожара участвовали 28 сотрудников МЧС и 6 единиц техники.

Из подъезда эвакуировали десять человек. К сожалению, спасти 74-летнего мужчину, находившегося в горящей квартире, не удалось.

По предварительным данным, причиной трагедии стала неосторожность при курении.

МЧС России в очередной раз напоминает, что нельзя оставлять сигарету без присмотра, курить в нетрезвом состоянии, необходимо использовать пепельницу и оборудовать для курения безопасное место. Перед тем как уйти, нужно убедиться, что сигарета полностью потушена.

