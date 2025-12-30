Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Последние новости рубрики Происшествия
30 декабря 2025 10:4674-летний нижегородец погиб в ночном пожаре из-за сигареты
29 декабря 2025 20:19Хлопок в подвале дома по улицы Искры привел к эвакуации 25 человек
29 декабря 2025 19:17Нижегородский экс-чиновник Бортников останется под стражей до 9 февраля
29 декабря 2025 17:43Нижегородские подрядчики получили по 8 лет за хищение бюджетных 445 млн рублей
29 декабря 2025 17:12Нижегородский студент украл почти 3 млн рублей у вдовы участника СВО
29 декабря 2025 15:47Экс-заведующую детсадом в Городце осудят за фиктивное трудоустройство
29 декабря 2025 13:55Александр Парамонов пробудет под домашним арестом до 4 февраля
29 декабря 2025 13:00ФСБ показала кадры задержания экс-губернатора Тамбовской области Егорова
29 декабря 2025 12:48У экс-чиновника Максима Егорова арестовали имущество на 130 млн рублей
29 декабря 2025 12:35Суд продлил арест политтехнологу Михаилу Халуге до марта 2026 года
Происшествия

74-летний нижегородец погиб в ночном пожаре из-за сигареты

30 декабря 2025 10:46 Происшествия
74-летний нижегородец погиб в ночном пожаре из-за сигареты

Фото: МЧС России по Нижегородской области

В ночь на 30 декабря в Автозаводском районе Нижнего Новгорода произошёл пожар в многоквартирном доме на улице Челюскинцев. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Нижегородской области.

Когда пожарные прибыли на место, квартира уже была сильно задымлена. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров, огонь удалось оперативно ликвидировать. В тушении пожара участвовали 28 сотрудников МЧС и 6 единиц техники.

Из подъезда эвакуировали десять человек. К сожалению, спасти 74-летнего мужчину, находившегося в горящей квартире, не удалось.

По предварительным данным, причиной трагедии стала неосторожность при курении.

МЧС России в очередной раз напоминает, что нельзя оставлять сигарету без присмотра, курить в нетрезвом состоянии, необходимо использовать пепельницу и оборудовать для курения безопасное место. Перед тем как уйти, нужно убедиться, что сигарета полностью потушена.

Ранее сообщалось, что 25 человек эвакуировали из-за хлопка в подвале многоквартирного дома в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
МЧС Пожар Смертность
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
