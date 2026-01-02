Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Сильная магнитная буря накроет Нижний Новгород 3 января

Сильная магнитная буря накроет Нижний Новгород 3 января

Фото: сгенерировано нейросетью

Во время новогодних праздников на Солнце зафиксировали мощную вспышку класса M7.1. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на пресс-службу Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Выброс произошел в момент, когда в регионах Дальнего Востока звучали куранты. Как пояснили специалисты, в результате вспышки Солнце выбросило большое облако раскаленной плазмы. Часть этой массы движется в сторону Земли, что может повлиять на магнитное поле планеты.

Согласно расчетам ученых, геомагнитное возмущение достигнет Земли в ночь с 2 на 3 января и станет первой заметной магнитной бурей этого года. Ее интенсивность, по прогнозам, может достичь уровня G2. При этом вероятность того, что буря усилится до уровня G3 и выше, составляет около 30%.

Эксперты подчеркнули, что в целом геомагнитная обстановка в период новогодних каникул останется благоприятной. Однако в первые дни января возможны кратковременные возмущения. Ситуация может измениться, если на Солнце произойдут новые вспышки.

Добавим, что по данным портала my-calend.ru, сила магнитной бури достигнет ноыью и утром 3 января уровня 6 баллов. Ранее сообщалось, что вечером 2 января нижегородцев ждет геомагнитная буря силой в 5 баллов. 

Космос Магнитные бури Прогноз
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных