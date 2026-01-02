Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
02 января 2026 11:31Потепление и снег с дождем ожидают нижегородцев в первые выходные 2026 года
02 января 2026 10:28Минтранс рассказал, как идет ремонт наплавного моста в Павлове
02 января 2026 09:59Новые всесезонные корпуса появились в нижегородских детских лагерях
02 января 2026 09:49В Москве скорректировали тарифы на парковку и проезд по МСД
02 января 2026 09:00Нижегородский аэропорт принял девять рейсов в качестве запасного аэродрома
01 января 2026 17:14Участники СВО могут пройти в нижегородские музеи и театры по QR-коду
01 января 2026 16:12Подростки устроили опасный спуск на "ватрушках" с Чкаловской лестницы
01 января 2026 15:51Нижегородцев ждут сильные магнитные бури в первые дни января
01 января 2026 15:25Евгений Люлин осудил удар по Херсонской области и выразил соболезнования
01 января 2026 15:10390 нижегородцев обратились за скорой медицинской помощью в новогоднюю ночь
Общество

Потепление и снег с дождем ожидают нижегородцев в первые выходные 2026 года

02 января 2026 11:31 Общество
Потепление и снег с дождем ожидают нижегородцев в первые выходные 2026 года

Фото: Кира Мишина

В первые выходные января 2026 года в Нижнем Новгороде ожидается кратковременное потепление, сопровождаемое осадками. Такой прогноз опубликовал сервис "Яндекс.Погода".

В субботу, 3 января, утром температура опустится до -6 градусов, однако ощущаться будет как -12. В течение дня и вечера потеплеет до -2, а ночью - до 0 градусов. На протяжении суток ожидаются осадки в виде снега с дождем. Ветер будет дуть с юга.

Уже в воскресенье, 4 января, температура начнет снижаться. До вечера сохранится около -2 градусов, а к ночи похолодает до -4. Из-за ветра ощущаться это будет как -11 градусов. Осадки сохранятся.

С началом следующей недели похолодание продолжится. По прогнозам, в субботу, 10 января, температура опустится до -11 градусов.

Ранее сообщалось, что 2025 год стал одним из самых теплых для Нижегородской области за последнее столетие.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Погода Прогноз
Поделиться:
Новости по теме
01 января 2026 15:51Нижегородцев ждут сильные магнитные бури в первые дни января
30 декабря 2025 16:24Опубликован прогноз на январь 2026 года в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных