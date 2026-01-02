Потепление и снег с дождем ожидают нижегородцев в первые выходные 2026 года

Фото:
В первые выходные января 2026 года в Нижнем Новгороде ожидается кратковременное потепление, сопровождаемое осадками. Такой прогноз опубликовал сервис "Яндекс.Погода".
В субботу, 3 января, утром температура опустится до -6 градусов, однако ощущаться будет как -12. В течение дня и вечера потеплеет до -2, а ночью - до 0 градусов. На протяжении суток ожидаются осадки в виде снега с дождем. Ветер будет дуть с юга.
Уже в воскресенье, 4 января, температура начнет снижаться. До вечера сохранится около -2 градусов, а к ночи похолодает до -4. Из-за ветра ощущаться это будет как -11 градусов. Осадки сохранятся.
С началом следующей недели похолодание продолжится. По прогнозам, в субботу, 10 января, температура опустится до -11 градусов.
Ранее сообщалось, что 2025 год стал одним из самых теплых для Нижегородской области за последнее столетие.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+