Потепление и снег с дождем ожидают нижегородцев в первые выходные 2026 года Общество

Фото: Кира Мишина

В первые выходные января 2026 года в Нижнем Новгороде ожидается кратковременное потепление, сопровождаемое осадками. Такой прогноз опубликовал сервис "Яндекс.Погода".

В субботу, 3 января, утром температура опустится до -6 градусов, однако ощущаться будет как -12. В течение дня и вечера потеплеет до -2, а ночью - до 0 градусов. На протяжении суток ожидаются осадки в виде снега с дождем. Ветер будет дуть с юга.

Уже в воскресенье, 4 января, температура начнет снижаться. До вечера сохранится около -2 градусов, а к ночи похолодает до -4. Из-за ветра ощущаться это будет как -11 градусов. Осадки сохранятся.

С началом следующей недели похолодание продолжится. По прогнозам, в субботу, 10 января, температура опустится до -11 градусов.

Ранее сообщалось, что 2025 год стал одним из самых теплых для Нижегородской области за последнее столетие.