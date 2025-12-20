Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
20 декабря 2025 09:32Бастрыкин вновь заинтересовался долгами по зарплате на Линдовской птицефабрике
19 декабря 2025 19:51Следователи задержали брата экс-замглавы Нижнего Новгорода Штокмана
19 декабря 2025 18:4619-летнего кстовчанина осудили на 6 лет за смертельное ДТП с подростками
19 декабря 2025 15:37Конфликт двух архитекторов в Нижнем Новгороде обернулся госпитализацией
19 декабря 2025 13:40Toyota влетела в "ГАЗель" на проспекте Гагарина: водитель в больнице
19 декабря 2025 12:43Нижегородец получил условный срок за фиктивную регистрацию 10 мигрантов
19 декабря 2025 12:04Бастрыкин затребовал доклад по делу о насилии над детьми на Бору
19 декабря 2025 09:38Житель Арзамаса потерял миллион рублей на фейковых инвестициях
18 декабря 2025 18:48Башкирский пауэрлифтер-колясочник попал в ДТП в Нижегородской области
18 декабря 2025 18:30Роструд выявил нарушения в работе "Ситикард" в Нижегородской области
Происшествия

Бастрыкин вновь заинтересовался долгами по зарплате на Линдовской птицефабрике

20 декабря 2025 09:32 Происшествия
Бастрыкин вновь заинтересовался долгами по зарплате на Линдовской птицефабрике

Глава СКР Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию с невыплатой зарплат на АО "Линдовская птицефабрика — племенной завод" на Бору. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

Один из сотрудников предприятия пожаловался, что с октября ему не платят зарплату, и, как выяснилось, он — не единственный в такой ситуации.

Региональное управление СК по Нижегородской области уже возбудило уголовное дело и ведёт расследование. Аналогичные жалобы от работников поступали летом. Тогда Александру Бастрыкину уже предоставляли отчёт о ходе следствия.

Председатель Следственного комитета затребовал повторно доложить о ситуации, а по завершении расследования – о его результатах.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин взял под контроль дело о нарушении прав детей с ОВЗ в Нижегородской области

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Александр Бастрыкин Зарплата Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
19 декабря 2025 12:04Бастрыкин затребовал доклад по делу о насилии над детьми на Бору
17 декабря 2025 13:17Более 47 млн рублей долгов по зарплате выплатила нижегородская IT-компания
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных