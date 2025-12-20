Бастрыкин вновь заинтересовался долгами по зарплате на Линдовской птицефабрике

Глава СКР Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию с невыплатой зарплат на АО "Линдовская птицефабрика — племенной завод" на Бору. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.
Один из сотрудников предприятия пожаловался, что с октября ему не платят зарплату, и, как выяснилось, он — не единственный в такой ситуации.
Региональное управление СК по Нижегородской области уже возбудило уголовное дело и ведёт расследование. Аналогичные жалобы от работников поступали летом. Тогда Александру Бастрыкину уже предоставляли отчёт о ходе следствия.
Председатель Следственного комитета затребовал повторно доложить о ситуации, а по завершении расследования – о его результатах.
Ранее сообщалось, что Бастрыкин взял под контроль дело о нарушении прав детей с ОВЗ в Нижегородской области
