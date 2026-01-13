10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Нижегородцы выбрали семейное кино, фэнтези и танцы в новогодние праздники

Нижегородцы выбрали семейное кино, фэнтези и танцы в новогодние праздники

Фото: freepik.com

Во время новогодних каникул с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года жители Нижнего Новгорода активно проводили время за просмотром фильмов и сериалов, чтением книг и прослушиванием музыки. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования компании МТС и аналитиков медиахолдинга ON Media.

Эксперты проанализировали предпочтения нижегородцев в сфере досуга и выяснили, какие культурные форматы стали самыми востребованными у аудитории в период зимнего отдыха.

Фильмы и сериалы

Значительную часть праздничного досуга нижегородцы посвятили просмотру контента на онлайн-платформе "КИОН". Наибольшей популярностью пользовались семейные жанры — мультфильмы, комедии и развлекательные шоу.

Среди российских фильмов и сериалов лидерами стали "Алиса в Стране Чудес", "Шальная императрица", "Сергий против нечисти", "Жека Рассел" и "Семьянин". Зарубежные хиты включали культовую классику и современные проекты: "Один дома", "Дракула", "Леди Баг и Супер-Кот", "Долгая прогулка" и "Том и Джерри".

На телевидении в праздничные дни традиционно преобладали новогодние фильмы, концерты и развлекательные передачи. Больше всего зрителей привлекли эфиры "Первого канала", "России 1", "ТНТ" и "РЕН ТВ".

Книги

В сервисе "КИОН Строки" нижегородцы чаще всего выбирали произведения в жанрах фэнтези, научной фантастики, любовных романов и детективов. В топе популярных книг оказались "Space Quest" Михаила Михеева, "Файролл. Книга 7. Разные стороны" Андрея Васильева, "Перед изгнанием" князя Феликса Юсупова, "Братья Карамазовы" Фёдора Достоевского и "Тоннель" Яны Вагнер.

Музыка

Музыкальные предпочтения нижегородцев во время каникул были сосредоточены вокруг поп-музыки, рэпа и танцевальных треков. В числе самых прослушиваемых композиций на платформе "КИОН Музыка" оказались: Betsy, Ded M — "Под Новый Год", Sabi, MIA BOYKA — "Базовый минимум", а также совместные хиты Джигана, ARTIK & ASTI и NILETTO — "Худи".

По словам Андрея Белова, директора МТС по Нижегородской области, праздничное поведение аудитории демонстрирует зрелый и разнообразный вкус.

"Нижегородские каникулы — это микс из уютного домашнего просмотра, интеллектуального чтения и энергичной музыки. Особенно примечательно, что региональные предпочтения отражают общероссийские тренды, но с местным колоритом: например, повышенный интерес к историческим мемуарам и отечественному фэнтези. Это говорит о зрелом вкусе аудитории и её готовности к разноформатному досугу", — отметил он.

