Общество

16-летнего жителя Городца наградили за спасение бабушки из горящей квартиры

14 января 2026 17:28 Общество
16-летнего жителя Городца наградили за спасение бабушки из горящей квартиры

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В нижегородском МВД наградили 16-летнего Алексея Бегуна из Городца, спасшего бабушку из горящей квартиры. Об этом сообщается на сайте областного полицейского главка. 

Юноша проявил настоящую отвагу и хладнокровие в момент чрезвычайной опасности. Молодой человек героически потушил пламя на одежде бабушки, буквально закрыв ее собой от огня, затем вывел из горящего помещения и помог выбраться наружу. Убедившись, что она в безопасности, подросток сразу вызвал экстренные службы и сообщил о случившемся. Подробнее об этом читайте здесь

Награду юному герою вручил начальник ГУ МВД России по региону генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев.

Теги:
Городец МВД спасение

