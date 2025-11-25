16-летний подросток спас бабушку из горящей квартиры в Городце Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Городце 16-летний Алексей Бегун спас из горящей квартиры свою бабушку. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, пожар произошёл в октябре. Пьяный 68-летний мужчина поссорился с сожительницей и её внуком, после чего облил комнату горючей жидкостью и поджёг. В момент возгорания в квартире находились сам поджигатель, женщина и подросток.

Огонь быстро распространился, загорелась одежда женщины. Мужчина сбежал, но позже его задержали. Против него возбудили уголовное дело о покушении на убийство».

Трагедии удалось избежать благодаря действиям Алексея. Не растерявшись, он сбил пламя с одежды бабушки с помощью одеяла, затем помог ей выбраться из охваченного огнём жилья через окно. После этого подросток вызвал экстренные службы.

"Когда произошло воспламенение, я сразу оттянул бабушку от очага горения в свою комнату и сбил огонь с её одежды одеялом. Увидев, что зал уже охвачен огнём и выбраться обычным способом невозможно, я открыл окно, спустился на безопасный участок и следом помог бабушке покинуть помещение. После этого сразу позвонил по номеру 112 и передал информацию", - поделился Алексей.

Сейчас Алексея представили к награде МВД России и к символу "Горячее сердце", который вручается подросткам за смелость и помощь людям в опасных ситуациях.

