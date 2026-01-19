Стартовал новый сезон международных молодежных ИТ-соревнований Общество

Фото: Александр Воложанин

АНО «Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета» при поддержке ведущих технологических и ИТ-компаний и организаций высшего образования объявляет о старте регистрации на серию международных молодежных мероприятий 2026 года.

Проекты направлены на выявление и поддержку талантов в сфере информационных технологий, инженерии и креативных индустрий. Участники соревнований получат возможность решить реальные задачи от работодателей, представить свои проекты экспертам, развить профессиональные навыки и побороться за ценные призы, карьерные предложения и бесплатное обучение.

Среди ключевых мероприятий сезона: международная олимпиада «IT-Планета 2026», молодежный чемпионат «Кубок пользователей 2026», Кубок фиджитал спорттех инноваций 2026, олимпиада по цифровой трансформации «Терра-Политех 2026» и другие.

Регистрация на все указанные мероприятия доступна на сайте: it-planet.org.

«В прошлые сезоны мы проводили олимпиаду только для разработчиков и инженеров. В этом году мы также запускаем молодежный чемпионат «Кубок пользователей 2026», который является спутником олимпиады «IT-Планета» и входит в ее программу. Проведение данного мероприятия позволит привлечь к участию не только создателей инноваций, но и тех, кто использует технологии в своей повседневной жизни, учебе и работе, в том числе не имея технического образования», — отметил председатель правления АНО «Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета» Сергей Шалашный.

Международная олимпиада «IT-Планета 2026» – практико-ориентированное соревнование, направленное на выявление и поддержку талантливой молодежи в направлении информационных и инновационных технологий. Программа олимпиады включает в себя конкурсы по программированию, базам данных, администрированию операционных систем, робототехнике, искусственному интеллекту, беспилотным авиационным системам, информационной безопасности и другим актуальным направлениям.

Участники смогут проверить свои навыки работы в экосистеме инфраструктурного ПО «Группы Астра», будут создавать облачные приложения на технологии «1С:Элемент», выполнять задания по работе с операционной системой «РЕДОС». Также участники смогут разработать мобильные приложения в конкурсе от нижегородской ИТ-компании Morizo.

Молодежный чемпионат «Кубок пользователей 2026» – соревнование и обучение, направленные на повышение уровня владения российскими ИТ-решениями. К участию в чемпионате приглашаются не только студенты и молодые специалисты, но и школьники от 14 лет. Участники смогут повысить свою цифровую грамотность и получить навыки работы с такими отечественными ИТ-решениями, как аналитическая платформа Loginom, графический редактор AliveColors, а также с российскими нейросетями. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

«Неограниченные возможности 2026» – программа по командной разработке инновационных проектов, улучшающих жизнь людей с инвалидностью и ОВЗ. Участники в составе инклюзивных команд смогут при поддержке экспертов разработать новые либо предоставить ранее разработанные проекты, направленные на помощь людям с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, а также позволяющие улучшить коммуникацию людей с инвалидностью. Программа проводится при поддержке Всероссийского общество инвалидов, Всероссийского общество глухих и проекта «Пронавыки».

Кубок фиджитал спорттех инноваций – 2026 – открытый молодежный конкурс по созданию технологических инноваций в области физической культуры и спорта. Соорганизатором мероприятия является Университет ИТМО.

Олимпиада по цифровой трансформации «Терра-Политех 2026» – соревнования в сфере цифровой трансформации социальных и технологических пространств. Конкурсная программа олимпиады включает в себя конкурсы по цифровой трансформации в промышленной технологической среде, а также природных курортов. Соорганизатор – Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова.

Все мероприятия пройдут на международной платформе инновационных соревнований BRAIM. Ожидается, что в них примут участие свыше 30 тысяч человек из разных стран.

Организатором мероприятий выступает АНО «Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета» при поддержке Минцифры РФ и Минобрнауки России, Ассоциации «РУССОФТ», АРПП «Отечественный софт» и платформы BRAIM.

Напомним, что проведение подобных мероприятий отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», реализуемого по поручению президента России Владимира Путина.