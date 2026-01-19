10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
19 января 2026 19:00Еще четыре дома изымают в рамках проекта КРТ на Генкиной
19 января 2026 18:35Стартовал второй этап стажировок программы "Герои. Нижегородская область"
19 января 2026 18:17Власти не разрешили дарить нижегородским врачам подарки дороже 3000 рублей
19 января 2026 17:55Около 600 гаражей изъяли в Нижнем Новгороде для строительства метро
19 января 2026 16:43Нижегородским резервистам "БАРС-НН" расширили соцподдержку
19 января 2026 16:26Добровольцев начали набирать в войска БПЛА в Нижегородской области
19 января 2026 16:15Меры поддержки нижегородских педагогов расширят в 2026 году
19 января 2026 16:05Воробьёв заявил, что система поддержки бойцов СВО должна работать безотказно
19 января 2026 15:45Качество интернета обещают улучшить в нижегородских поездах
19 января 2026 15:23"Одна семейная ипотека на семью": как новые правила изменят рынок недвижимости
Общество

Стартовал новый сезон международных молодежных ИТ-соревнований

19 января 2026 11:15 Общество
Стартовал новый сезон международных молодежных ИТ-соревнований

Фото: Александр Воложанин

АНО «Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета» при поддержке ведущих технологических и ИТ-компаний и организаций высшего образования объявляет о старте регистрации на серию международных молодежных мероприятий 2026 года.

Проекты направлены на выявление и поддержку талантов в сфере информационных технологий, инженерии и креативных индустрий. Участники соревнований получат возможность решить реальные задачи от работодателей, представить свои проекты экспертам, развить профессиональные навыки и побороться за ценные призы, карьерные предложения и бесплатное обучение.

Среди ключевых мероприятий сезона: международная олимпиада «IT-Планета 2026», молодежный чемпионат «Кубок пользователей 2026», Кубок фиджитал спорттех инноваций 2026, олимпиада по цифровой трансформации «Терра-Политех 2026» и другие.

Регистрация на все указанные мероприятия доступна на сайте: it-planet.org.

«В прошлые сезоны мы проводили олимпиаду только для разработчиков и инженеров. В этом году мы также запускаем молодежный чемпионат «Кубок пользователей 2026», который является спутником олимпиады «IT-Планета» и входит в ее программу. Проведение данного мероприятия позволит привлечь к участию не только создателей инноваций, но и тех, кто использует технологии в своей повседневной жизни, учебе и работе, в том числе не имея технического образования», — отметил председатель правления АНО «Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета» Сергей Шалашный.

Международная олимпиада «IT-Планета 2026» – практико-ориентированное соревнование, направленное на выявление и поддержку талантливой молодежи в направлении информационных и инновационных технологий. Программа олимпиады включает в себя конкурсы по программированию, базам данных, администрированию операционных систем, робототехнике, искусственному интеллекту, беспилотным авиационным системам, информационной безопасности и другим актуальным направлениям.

Участники смогут проверить свои навыки работы в экосистеме инфраструктурного ПО «Группы Астра», будут создавать облачные приложения на технологии «1С:Элемент», выполнять задания по работе с операционной системой «РЕДОС». Также участники смогут разработать мобильные приложения в конкурсе от нижегородской ИТ-компании Morizo.

 Молодежный чемпионат «Кубок пользователей 2026»  – соревнование и обучение, направленные на повышение уровня владения российскими ИТ-решениями. К участию в чемпионате приглашаются не только студенты и молодые специалисты, но и школьники от 14 лет. Участники смогут повысить свою цифровую грамотность и получить навыки работы с такими отечественными ИТ-решениями, как аналитическая платформа Loginom, графический редактор AliveColors, а также с российскими нейросетями. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

«Неограниченные возможности 2026» – программа по командной разработке инновационных проектов, улучшающих жизнь людей с инвалидностью и ОВЗ. Участники в составе инклюзивных команд смогут при поддержке экспертов разработать новые либо предоставить ранее разработанные проекты, направленные на помощь людям с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, а также позволяющие улучшить коммуникацию людей с инвалидностью. Программа проводится при поддержке Всероссийского общество инвалидов, Всероссийского общество глухих и проекта «Пронавыки».

Кубок фиджитал спорттех инноваций – 2026 – открытый молодежный конкурс по созданию технологических инноваций в области физической культуры и спорта. Соорганизатором мероприятия является Университет ИТМО.

Олимпиада по цифровой трансформации «Терра-Политех 2026» – соревнования в сфере цифровой трансформации социальных и технологических пространств. Конкурсная программа олимпиады включает в себя конкурсы по цифровой трансформации в промышленной технологической среде, а также природных курортов. Соорганизатор – Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова.

Все мероприятия пройдут на международной платформе инновационных соревнований BRAIM. Ожидается, что в них примут участие свыше 30 тысяч человек из разных стран.

Организатором мероприятий выступает АНО «Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета» при поддержке Минцифры РФ и Минобрнауки России, Ассоциации «РУССОФТ», АРПП «Отечественный софт» и платформы BRAIM.

Напомним, что проведение подобных мероприятий отвечает задачам национального  проекта  «Экономика  данных и  цифровая  трансформация  государства», реализуемого по поручению президента России Владимира Путина.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
IT Нацпроект Соревнования
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных