Регионы поддержали обращение ЗСНО к Володину по алкоголю

Обращение Заксобрания Нижегородской области к председателю Госдумы Вячеславу Володину по ограничениям продаж алкоголя поддержали практически 100% российских регионов. Об этом заявил председатель комитета по экономике ЗСНО Игорь Норенков в ходе заседания 21 января, передает НИА "Нижний Новгород".
По словам Норенкова, работа по ужесточению правил реализации алкоголя стала одним из ключевых направлений в деятельности комитета в 2025 году.
"Был реализован комплекс мероприятий, с учетом проведения всех необходимых анализов на основе информации, которую предоставляла статистика, в том числе, в части влияния сухого закона на рождаемость", - отметил он.
По словам Норенкова, работа с Госдумой по данному вопросу будет продолжена в текущем году.
"Возможно, будем готовить уже свои инициативы, в том числе, в рамках рабочих групп с привлечением необходимых экспертов", - добавил он.
Также стало известно, что в конце декабря 2025 года в региональном парламенте прошло совещание с участием председателя Заксобрания. Парламентарии утвердили "дорожную карту" основных направлений деятельности органов госвласти по данной теме.
Напомним, что нижегородское Заксобрание последовательно добивается ужесточения за регулированием оборота алкогольной продукции.
