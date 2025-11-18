ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
18 ноября 2025 17:25Интернет снова пропал в некоторых частях Нижнего Новгорода
18 ноября 2025 17:17Киберпреступники используют период "охлаждения" сим-карт: советы по защите
18 ноября 2025 16:51Вопросы реабилитации торфяных месторождений обсудили на комитете ЗСНО по экологии
18 ноября 2025 16:46Более 900 бутылок алкоголя без лицензии нашли в Нижегородской области
18 ноября 2025 16:27Никитин и Мединский объявили конкурс на памятник идее русской Свободы
18 ноября 2025 15:52В Нижегородской области стартовала акция "Напиши письмо маме"
18 ноября 2025 15:32Карьерный форум в Нижнем Новгороде объединил студентов и работодателей
18 ноября 2025 15:00Ремонт около Зеленского съезда завершат в мае 2026 года
18 ноября 2025 14:45Границы Нижнего Новгорода поменяют для ликвидации свалки на Московском шоссе
18 ноября 2025 14:37Нижегородская канатная дорога временно не работает
Общество

Более 900 бутылок алкоголя без лицензии нашли в Нижегородской области

18 ноября 2025 16:46 Общество
С начала года в Нижегородской области изъяли более 900 бутылок алкоголя

Фото: минпром Нижегородской области

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов рассказал, что с начала года специалисты ведомства провели 31 проверку торговых точек в регионе. В рамках этих мероприятий было выявлено множество нарушений, составлено 28 административных протоколов и изъято свыше 900 единиц алкогольной продукции.

В ходе одного из последних рейдов более 300 бутылок алкоголя изъяли в Канавинском районе Нижнего Новгорода.

По итогам проверки проверяющие нашли нарушения, связанные с отсутствием лицензий и сопроводительных документов на реализуемую продукцию. В отношении нарушителей возбуждено дело об административных правонарушениях. 

Внеплановые рейды проводятся на основании обращений граждан, а также благодаря аналитике, предоставляемой системой межведомственного управления в сфере контроля и лицензирования, разработанной министерством.

Ранее сообщалось, что зоны запрета продажи алкоголя утвердят в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Алкоголь Минпромторг
Поделиться:
Новости по теме
14 ноября 2025 16:55Нижегородцам напомнили об опасности алкоголя для диабетиков
12 ноября 2025 16:22В России предложили запретить продажу алкоголя в новогодние праздники
06 ноября 2025 10:29Названы самые пьющие районы Нижнего Новгорода
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных