Общество

Названы самые пьющие районы Нижнего Новгорода

06 ноября 2025 10:29 Общество
Названы самые пьющие районы Нижнего Новгорода

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде и Нижегородской области наблюдается постепенное снижение показателей алкоголизма. Об этом свидетельствуют данные из ежегодного статистического сборника регионального минздрава за 2024 год.

Так, в регионе общая заболеваемость алкоголизмом составила 1532,6 на 100 тысяч населения в 2024 году и 1620 — в 2023-м.

Похожая картина и в столице Приволжья. По данным минздрава, показатель распространенности алкоголизма и алкогольных психозов в Нижнем Новгороде по итогам 2024 года составил 2394,7 случая на 100 тысяч населения. В 2023 году он был выше — 2552,6 на 100 тысяч.

Наиболее высокие цифры зафиксированы в Ленинском районе: 4129,6 случая на 100 тысяч населения. Близкие значения в Канавинском районе — 4021 на 100 тысяч и в Автозаводском — 3275,8 на 100 тысяч. Относительно низкие показатели отмечены в Нижегородском районе и Сормове.

В Нижегородской области ситуация также неоднородна. Высокие показатели распространенности алкоголизма и алкогольных психозов наблюдаются в Воротынском округе — 1985,2 на 100 тысяч населения — и Вачском округе — 1918,7 на 100 тысяч. Значительное количество случаев (более 1700 на 100 тысяч) зарегистрировано в Шахунском, Спасском и Городецком районах.

Самый низкий уровень зафиксирован в Гагинском округе: всего 82,6 случая на 100 тысяч населения. В целом по области показатель снизился с 1655,3 в 2023 году до 1566,3 на 100 тысяч в 2024-м.

Статистика также фиксирует уменьшение числа смертей от отдельных причин, связанных с употреблением алкоголя. В 2019 году умерли 1051 мужчина и 303 женщины, тогда как в 2023 году — 303 мужчины и 259 женщин. Это свидетельствует о положительной динамике.

Ранее нарколог Виталий Холдин рассказал, что употребление алкоголя приближает инсульт на 15 лет.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

