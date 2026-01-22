"Студенческий" десант проверил состояние ледовых площадок во дворах Приокского района Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В преддверии Дня российского студенчества учащиеся нижегородских вузов и ссузов – сторонники партии и активисты «Молодой Гвардии Единой России» – вместе с региональным координатором партийного проекта «Детский спорт» Владимиром Поддымниковым-Гордеевым проверили состояние ледовых площадок.

В ходе инспекции активисты осмотрели площадку в поселке Черепичный Приокского района. Объект модернизировали летом 2025 года: уложили новое покрытие, отремонтировали хоккейные борта и обновили защитные сетки на воротах. Активисты проверили исправность входных калиток, состояние бортовых ограждений и инвентарь для игры в хоккей.

«Все проверенные объекты пользуются большой популярностью, и ежедневно сюда приходят любители физкультуры и спорта разного возраста. Осмотр показал: что хоккейные коробки в Приокском районе в строю, места для зимних игр есть. Будем следить за состоянием площадок и при необходимости оперативно реагировать на запросы жителей», — отметил Владимир Поддымников-Гордеев.

Особое внимание партийные активисты обратили на подготовку площадок к катанию: оценили качество очистки от снега и заливку льда. Затем студенты протестировали ледовое покрытие на деле: ребята надели коньки и вышли на каток.

«Лёд очень хороший. Рады, что в городе есть места, где можно интересно провести время зимой: мальчишкам поиграть в хоккей, семьям с детьми просто покататься, а малышам сделать первые шаги на коньках. Берите коньки и выходите на лёд – в наших дворах удобные и доступные площадки», — поделилась участница мероприятия Анастасия Фокина.

На катке студенты устроили ледовые состязания: провели соревнования на скорость, поучаствовали в командных эстафетах, а также вспомнили детскую игру – догонялки.

«Я давно не катался на коньках, но получил огромное удовольствие, вспомнив детство. Очень здорово, что в городе есть бесплатные и доступные катки, куда можно прийти в любое время. Видно, что за ледовыми коробками ухаживают, создают комфортные условия для активного отдыха жителей. Зная о такой возможности, я чаще буду выходить на лёд», – сказала участница мероприятия Виктория Богдашова.

Напомним, катание на коньках требует строгого соблюдения правил безопасности. Перед походом на каток необходимо проверять заточку лезвий. Важно выбирать только специально подготовленные площадки и быть внимательными при движении по льду. Новичкам обязательно надевать шлемы, налокотники и наколенники.

День российского студента ежегодно отмечается 25 января. Студенческий актив является постоянным участником патриотических, культурных и общественно значимых мероприятий партии. Вовлечение молодежи в социально важную деятельность, в том числе в работу по мониторингу и контролю состояния городских объектов, — важнейшая задача реализации народной программы партии «Единой России».