Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
22 января 2026 16:52Проект планировки для фуникулера на Черниговской вынесли на обсуждения
22 января 2026 16:46Башенная компания оператора Т2 в 2025 году росла вдвое быстрее рынка 
22 января 2026 16:43Нижегородцам рассказали, как пережить зиму
22 января 2026 16:30"Студенческий" десант проверил состояние ледовых площадок во дворах Приокского района
22 января 2026 15:50Нижегородцам показали, как идет строительство передовой школы на Бору
22 января 2026 15:47Работники АО "Транснефть – Верхняя Волга" приняли участие в донорской акции
22 января 2026 15:20Солдатенков: "Перекладка трамвайных путей в Нижнем Новгороде завершится в 2026 году"
22 января 2026 14:59858 тысяч электронных полисов ОСАГО куплено в Нижегородской области за год
22 января 2026 14:44Новый корпус школы №167 построят в Канавине
22 января 2026 14:28Бумажные маршрутные карты отменят в Нижегородской области
Общество

"Студенческий" десант проверил состояние ледовых площадок во дворах Приокского района

22 января 2026 16:30 Общество
Студенческий десант проверил состояние ледовых площадок во дворах Приокского района

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В преддверии Дня российского студенчества учащиеся нижегородских вузов и ссузов – сторонники партии и активисты «Молодой Гвардии Единой России» – вместе с региональным координатором партийного проекта «Детский спорт» Владимиром Поддымниковым-Гордеевым проверили состояние ледовых площадок. 

В ходе инспекции активисты осмотрели площадку в поселке Черепичный Приокского района. Объект модернизировали летом 2025 года: уложили новое покрытие, отремонтировали хоккейные борта и обновили защитные сетки на воротах. Активисты проверили исправность входных калиток, состояние бортовых ограждений и инвентарь для игры в хоккей. 

«Все проверенные объекты пользуются большой популярностью, и ежедневно сюда приходят любители физкультуры и спорта разного возраста. Осмотр показал: что хоккейные коробки в Приокском районе в строю, места для зимних игр есть. Будем следить за состоянием площадок и при необходимости оперативно реагировать на запросы жителей», — отметил Владимир Поддымников-Гордеев.

Особое внимание партийные активисты обратили на подготовку площадок к катанию: оценили качество очистки от снега и заливку льда. Затем студенты протестировали ледовое покрытие на деле: ребята надели коньки и вышли на каток. 

«Лёд очень хороший. Рады, что в городе есть места, где можно интересно провести время зимой: мальчишкам поиграть в хоккей, семьям с детьми просто покататься, а малышам сделать первые шаги на коньках. Берите коньки и выходите на лёд – в наших дворах удобные и доступные площадки», — поделилась участница мероприятия Анастасия Фокина.

На катке студенты устроили ледовые состязания: провели соревнования на скорость, поучаствовали в командных эстафетах, а также вспомнили детскую игру – догонялки.

 «Я давно не катался на коньках, но получил огромное удовольствие, вспомнив детство. Очень здорово, что в городе есть бесплатные и доступные катки, куда можно прийти в любое время. Видно, что за ледовыми коробками ухаживают, создают комфортные условия для активного отдыха жителей. Зная о такой возможности, я чаще буду выходить на лёд», – сказала участница мероприятия Виктория Богдашова.

Напомним, катание на коньках требует строгого соблюдения правил безопасности. Перед походом на каток необходимо проверять заточку лезвий. Важно выбирать только специально подготовленные площадки и быть внимательными при движении по льду. Новичкам обязательно надевать шлемы, налокотники и наколенники.

День российского студента ежегодно отмечается 25 января. Студенческий актив является постоянным участником патриотических, культурных и общественно значимых мероприятий партии. Вовлечение молодежи в социально важную деятельность, в том числе в работу по мониторингу и контролю состояния городских объектов, — важнейшая задача реализации народной программы партии «Единой России».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия Каток
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных