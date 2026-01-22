Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Происшествия

Появились фото и видео с места пожара на рынке в Кстове

22 января 2026 17:30 Происшествия
Появились фото и видео с места пожара на рынке в Кстове

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

В нижегородском МЧС рассказали подробности сегодняшнего пожара на рынке в Кстове.

По данным ведомства, на улице Нижегородской загорелось здание. Когда прибыли первые пожарные расчеты, из окон первого этажа и из-под крыши шел дым.

Площадь, охваченная огнем, достигла 120 квадратных метров. В результате повреждены внутренняя отделка и имущество. 

Погибших и пострадавших нет. Для ликвидации огня привлекались 6 единиц специальной техники и 23 пожарных.

Вероятной причиной возгорания послужило несоблюдение правил монтажа и эксплуатации электрического оборудования.

Ранее сообщалось, что два человека погибли на пожаре в Арзамасском округе. Также стало известно, что в поселке Ковернино 53-летняя женщина погибла во время пожара в нежилом здании.

