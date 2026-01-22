Появились фото и видео с места пожара на рынке в Кстове

Фото:
В нижегородском МЧС рассказали подробности сегодняшнего пожара на рынке в Кстове.
По данным ведомства, на улице Нижегородской загорелось здание. Когда прибыли первые пожарные расчеты, из окон первого этажа и из-под крыши шел дым.
Площадь, охваченная огнем, достигла 120 квадратных метров. В результате повреждены внутренняя отделка и имущество.
Погибших и пострадавших нет. Для ликвидации огня привлекались 6 единиц специальной техники и 23 пожарных.
Вероятной причиной возгорания послужило несоблюдение правил монтажа и эксплуатации электрического оборудования.
Ранее сообщалось, что два человека погибли на пожаре в Арзамасском округе. Также стало известно, что в поселке Ковернино 53-летняя женщина погибла во время пожара в нежилом здании.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+