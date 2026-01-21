У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Происшествия

Жутким ДТП с двумя погибшими под Арзамасом заинтересовался Роструд

21 января 2026 09:58 Происшествия
Жутким ДТП с двумя погибшими под Арзамасом заинтересовался Роструд

Государственная инспекция труда в Нижегородской области приступила к расследованию обстоятельств смертельного ДТП, которое произошло 20 января около Арзамаса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла 82-м километре трассы Нижний Новгород — Саратов. По предварительным данным, водитель автомобиля марки Skoda выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet, которым управлял 50-летний мужчина.

Позже было установлено, что в автомобиле Skoda находились сотрудники автономной некоммерческой организации "КРПП НО". Они следовали в командировку на одно из предприятий в Арзамасе.

В результате столкновения погибли 51-летний водитель и 57-летний старший руководитель проекта. Еще один пассажир — 46-летний руководитель проекта — получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Как пояснил главный госинспектор труда по Нижегородской области Илья Мошес, по факту произошедшего инициировано расследование несчастного случая, связанного с исполнением трудовых обязанностей.

Ранее сообщалось, что Роструд начал расследование после гибели слесаря на нижегородском заводе "Сокол".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных