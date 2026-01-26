В Нижнем Новгороде активно идет набор добровольцев в войска беспилотных летательных систем Общество

Фото: Дмитрий Музыка

В Нижнем Новгороде активно идет набор добровольцев в войска беспилотных летательных систем. Число желающих пройти специальную подготовку по направлению «оператор БПЛА» и связать свою жизнь с армией растет с каждым днем.

Для прохождения специальной подготовки на учебный полигон отправилась новая группа добровольцев не только из Нижегородской области, но и других регионов страны. Среди новобранцев - наш земляк с позывным «Нижний». Доброволец рассказал, что на его решение стать участником СВО повлияло воспитание и пример отца, в прошлом участвовавшего в военных конфликтах.

«Когда мой отец узнал, что я заключил контракт, то сказал, что гордится мной. А я всегда хотел быть похожим на него. Понимаю, что работа в подразделениях БПЛА предстоит непростая, но я уверен, что после обучения стану профессионалом в этой области. Лично для себя ставлю цель поддержать наших парней на СВО, а боевой задачей - сбивать крупные дроны, уничтожать военную технику противника. Я готов ко всем трудностям, у меня неплохая физическая подготовка и склад ума, подходящий для оператора дронов. Уверен, что справлюсь», - рассказал доброволец.

Поддержать наших военнослужащих в зоне специальной военной операции решил и доброволец из Московской области с позывным «Ром». Он отметил хорошие условия контракта и возможность освоить современные технологии в области беспилотных летательных аппаратов, что открывает новые перспективы.

«Я увидел информацию на билбордах о наборе в подразделение беспилотных систем. Изучив требования в интернете, подписал контракт. Это направление очень интересное и новое для меня. Уверен, что профессия оператора БПЛА имеет большие перспективы не только в армии, но и в будущем я смогу реализовать себя в гражданской жизни. Каждый мужчина должен защищать то, что ему дорого, и я выбираю защищать свою страну. Победа будет за нами, потому что мы едины, и вместе всё преодолеем», - подчеркнул новобранец.

После заключения контракта добровольцы проходят испытательный срок продолжительностью три месяца и специальную подготовку на одном из полигонов Минобороны РФ сроком от двух месяцев.

Военнослужащим войск БПЛА, принимающим участие в специальной военной операции, выплачивается единовременная выплата в размере 1,5 млн рублей, суммарное денежное довольствие в год составляет до 5,5 млн рублей. Предусмотрены дополнительные выплаты за боевые заслуги, за уничтожение вооружения и техники противника - от 5 тыс. рублей до 500 тыс. рублей. Заключившим военные контракты выдаются сертификаты на предоставление земельного участка в Нижегородской области.

Напомним, что, кроме того, в Нижегородской области работает механизм заключения военных социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Отправку жителей Нижегородской области к месту службы обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Вместе с тем регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.

Подробную информацию о службе по контракту и предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону 8-800-10-17-017 или на сайте https://служунн.рф/. Единый пункт отбора находится по адресу Нижний Новгород, улица Люкина, 2.