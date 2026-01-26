Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
26 января 2026 17:53Нижегородке вернут почти 64 тысячи рублей за отмененный концерт
26 января 2026 17:40Дом и ледовую арену построят вместо кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
26 января 2026 17:21Нижегородский аэропорт вручную регистрирует пассажиров из-за сбоя
26 января 2026 17:06В Нижнем Новгороде активно идет набор добровольцев в войска беспилотных летательных систем
26 января 2026 16:18МЧС обратилось к нижегородцам в связи с предстоящим снегопадом
26 января 2026 15:47Прощание с экс-замгубернатора Козловым пройдет в Нижнем Новгороде 27 января
26 января 2026 15:15Скончалась заслуженный ветеран Нижегородской области Вера Гамзюль
26 января 2026 14:38Никитин назвал свинством инцидент с мусоровозом на нижегородской трассе
26 января 2026 14:13Капремонт коллектора на Мещерском бульваре завершат к марту 2026 года
26 января 2026 14:08Чат-бот "Карты жителя Нижегородской области" появился в мессенджере МАХ
Общество

В Нижнем Новгороде активно идет набор добровольцев в войска беспилотных летательных систем

26 января 2026 17:06 Общество
В Нижнем Новгороде активно идет набор добровольцев в войска беспилотных летательных систем

Фото: Дмитрий Музыка

В Нижнем Новгороде активно идет набор добровольцев в войска беспилотных летательных систем. Число желающих пройти специальную подготовку по направлению «оператор БПЛА» и связать свою жизнь с армией растет с каждым днем. 

Для прохождения специальной подготовки на учебный полигон отправилась новая группа добровольцев не только из Нижегородской области, но и других регионов страны. Среди новобранцев - наш земляк с позывным «Нижний». Доброволец рассказал, что на его решение стать участником СВО повлияло воспитание и пример отца, в прошлом участвовавшего в военных конфликтах.

«Когда мой отец узнал, что я заключил контракт, то сказал, что гордится мной. А я всегда хотел быть похожим на него. Понимаю, что работа в подразделениях БПЛА предстоит непростая, но я уверен, что после обучения стану профессионалом в этой области. Лично для себя ставлю цель поддержать наших парней на СВО, а боевой задачей - сбивать крупные дроны, уничтожать военную технику противника. Я готов ко всем трудностям, у меня неплохая физическая подготовка и склад ума, подходящий для оператора дронов. Уверен, что справлюсь», - рассказал доброволец.

Поддержать наших военнослужащих в зоне специальной военной операции решил и доброволец из Московской области с позывным «Ром». Он отметил хорошие условия контракта и возможность освоить современные технологии в области беспилотных летательных аппаратов, что открывает новые перспективы.

«Я увидел информацию на билбордах о наборе в подразделение беспилотных систем. Изучив требования в интернете, подписал контракт. Это направление очень интересное и новое для меня. Уверен, что профессия оператора БПЛА имеет большие перспективы не только в армии, но и в будущем я смогу реализовать себя в гражданской жизни. Каждый мужчина должен защищать то, что ему дорого, и я выбираю защищать свою страну. Победа будет за нами, потому что мы едины, и вместе всё преодолеем», - подчеркнул новобранец.

После заключения контракта добровольцы проходят испытательный срок продолжительностью три месяца и специальную подготовку на одном из полигонов Минобороны РФ сроком от двух месяцев.

Военнослужащим войск БПЛА, принимающим участие в специальной военной операции, выплачивается единовременная выплата в размере 1,5 млн рублей, суммарное денежное довольствие в год составляет до 5,5 млн рублей. Предусмотрены дополнительные выплаты за боевые заслуги, за уничтожение вооружения и техники противника - от 5 тыс. рублей до 500 тыс. рублей. Заключившим военные контракты выдаются сертификаты на предоставление земельного участка в Нижегородской области.

Напомним, что, кроме того, в Нижегородской области работает механизм заключения военных социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Отправку жителей Нижегородской области к месту службы обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Вместе с тем регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.

Подробную информацию о службе по контракту и предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону 8-800-10-17-017 или на сайте https://служунн.рф/. Единый пункт отбора находится по адресу Нижний Новгород, улица Люкина, 2.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
беспилотники Добровольцы СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных