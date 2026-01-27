В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Экономика

Арзамасский производитель металлоконструкций стал участником федпроекта "Производительность труда"

27 января 2026 13:18 Экономика

Производитель металлических строительных конструкций из Арзамаса ООО «ВолгаСтальКонструкция» стал 310-м участником федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Внедрять инструменты бережливого производства на предприятии будут эксперты регионального центра компетенций (РЦК).

Предприятие специализируется на выпуске опор освещения, кронштейнов, закладных деталей фундамента и другой продукции.

«Компания стала 30-м производителем готовых металлических изделий в Нижегородской области, присоединившимся к федеральному проекту «Производительность труда». Внедрение бережливых технологий помогает предприятиям отрасли повышать эффективность и совершенствовать организацию производственных процессов», — сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Эксперты совместно с сотрудниками компании будут работать на площадке полгода. За это время выберут пилотный поток, проанализируют его работу и разработают решения по оптимизации процессов. Параллельно будет вестись обучение сотрудников основам бережливого производства.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения, и обеспечивающих достижение девяти показателей национальных целей. В его состав вошли федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

