Алексей Антонов: "Нижегородская область одной из первых подключилась к оказанию комплексной гуманитарной помощи" Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» состоялась встреча, посвящённая подведению итогов 2025 года. Организаторы – представители регионального отделения Всероссийского общественного движения «Отцы России» в Нижегородской области – выразили благодарность тем, кто на протяжении всего года активно участвовал в общественной и волонтёрской деятельности, оказывал поддержку и не оставался в стороне в непростые для страны моменты.

В рамках мероприятия состоялось награждение активистов общественных движений.

Медалями «За поддержку специальной военной операции» и «Волонтер России» были награждены активисты регионального отделения Всероссийского общественного движения «Отцы России» в Нижегородской области. Награды вручил заместитель Председателя Законодательного собрания Нижегородской области Алексей Антонов.

«Я чувствую гордость за наших земляков! Нижегородская область была одной из первых, кто подключился к оказанию комплексной гуманитарной помощи. Мы принимали вынужденных переселенцев, предоставляли им пункты временного размещения, обеспечивали всем необходимым: от одежды доустройства детей в школы, а взрослых – на работу. Люди приезжали буквально с одной маленькой сумкой, а находили здесь поддержку и новый дом. Потом стихийно начали появляться группы волонтеров. Люди объединялись, чтобы делать окопные свечи, плести маскировочные сети. Бабушки вязали теплые вещи. Весь депутатский корпус, вместе с партией “Единая Россия”, организовал системную работу – каждый месяц на передовую отправляется по несколько грузовых машин с гуманитарными грузами. И движение “Отцы России” стало одним из стержней этой народной, мужской, ответственной поддержки», – отметил Алексей Антонов.

Медалью «За поддержку специальной военной операции» награждены активисты РО ВОД «Отцы России» в Нижегородской области: Дмитрий Исаев, Павел Хвалин, Александр Колбин, Алексей Буров. Медалью «Волонтёр России» отмечены заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода глава администрации Канавинского района Артём Иванов, Павел Хвалин, а также Рустам Матов и Александр Корчагин.

Кроме того, заместителю председателя Законодательного собрания Нижегородской области Алексею Антонову, руководителю Нижегородского комитета семей воинов Отечества Инне Наумовой, руководителю филиала фонда «Защитники Отечества» по Нижегородской области Екатерине Генераловой, председателю Нижегородского регионального отделения ВОД «Волонтёры Победы» Марии Самоделкиной, директору управления социальной защиты населения Сормовского района Нижнего Новгорода Ирине Гончаровой были вручены благодарственные письма за вклад в развитие общественных инициатив и всестороннюю поддержку движения, благодарственные письма от председателя ВОД «Отцы России», члена правительственной комиссии по вопросам государственной культурной политики Андрея Коченова.

«Сегодня мы говорим спасибо людям, которые не ждут указаний, а действуют по зову совести. Именно такие инициативные, неравнодушные граждане формируют основу гражданского общества и укрепляют страну. Нижегородская область по праву может гордиться своими активистами и волонтёрами», — подчеркнул заместитель председателя РО ВОД «Отцы России» в Нижегородской области Дмитрий Игошин.